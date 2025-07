Nissan e Honda reabrem negociações sobre caminhões nos EUA

Depois de uma tentativa de união que não foi pra frente lá no início do ano, Honda e Nissan estão de novo trocando figurinhas. Desde abril, executivos das duas montadoras têm se reunido com frequência para explorar formas de colaboração, sem necessariamente juntar as empresas em um só bloco.

Um dos assuntos quentes nas conversas é o uso da fábrica da Nissan em Canton, Mississippi, que atualmente está sobutilizada. Essa unidade, que só monta a picape Frontier, pode se transformar na casa da nova caminhonete da Honda. Imagina uma picape grande sendo produzida lá — seria uma novidade e tanto para a Honda, que até agora só tem a Ridgeline na linha, uma picape de porte médio.

A Nissan, que já encerrou a produção da Titan em 2024 por conta das vendas decepcionantes, está em uma posição interessante para ajudar a Honda com esse novo projeto. E o papo é de que a caminhonete não seria uma versão simplificada da Frontier, mas sim algo maior e mais robusto.

Além das caminhonetes, o que pode ser ainda mais empolgante? As duas marcas estão analisando a criação de SUVs em conjunto. A Honda poderia até ganhar uma versão do Nissan Armada, que é um gigante no mercado, para concorrer com modelos pesados como o Chevrolet Tahoe e o Ford Expedition. Quem não gostaria de ver isso nas ruas?

Essas tratativas estão sendo impulsionadas também pelas tarifas de importação que surgiram durante o governo Trump, tornando a produção local de veículos maiores muito mais vantajosa. E não podemos esquecer das novidades em carros: a Nissan lançou um novo Kicks Exclusive, com um desconto bem considerável de R$ 17.500 para PcD.

Apesar de não haver planos de fusão no horizonte, a colaboração parece ser o caminho escolhido pelas marcas. Elas buscam maneiras de se beneficiar mutuamente, especialmente em segmentos onde uma ajuda à outra pode fazer toda a diferença.

Enquanto isso, a planta de Canton ainda está na espera. Estava prevista a chegada de dois novos crossovers elétricos da Nissan e Infiniti, mas tudo foi adiado em cerca de dez meses. O crossover da Nissan só deve aparecer em novembro de 2028, enquanto o da Infiniti chega em março de 2029. Ah, e não esqueçamos que a Nissan planeja começar a exportar veículos elétricos fabricados na China a partir de 2026. Isso promete apimentar ainda mais o mercado!