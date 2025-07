Conflitos violentos entre grupos de extrema-direita e imigrantes na Espanha

Conflitos em Torre-Pacheco: Tensão entre Residentes e Migrantes na Espanha

No último sábado, a cidade de Torre-Pacheco, localizada no sudeste da Espanha, foi palco de violentos confrontos entre grupos de extrema direita, moradores locais e migrantes norte-africanos. Os conflitos começaram após um ataque a um idoso, ocorrido na semana anterior, onde o homem foi agredido por assaltantes desconhecidos.

Os confrontos resultaram em cinco pessoas feridas e uma detenção, segundo informações de autoridades locais. Este episódio é um dos mais graves da história recente do país. Embora a situação tenha se acalmado no domingo, fontes governamentais indicaram que outras prisões podem ocorrer em decorrência da violência.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram grupos de indivíduos vestindo roupas com símbolos de extrema direita, em confronto com migrantes que portavam bandeiras do Marrocos. O clima de tensão se intensificou após a agressão ao idoso, que está se recuperando em casa. As circunstâncias do ataque permanecem nebulosas, sem que até agora nenhum suspeito tenha sido preso.

Mariola Guevara, representante do governo central na região, afirmou que uma investigação sobre o caso está em andamento. Ela também condenou o "discurso de ódio" e a "incitação à violência" promovidos por grupos de extrema direita, que têm se tornado mais ativos na cidade. Para responder aos conflitos, a Guarda Civil receberá o reforço de mais oficiais.

Torre-Pacheco tem uma população significativamente diversificada, com quase um terço de seus habitantes originários de outros países, conforme dados do governo local. A região de Murcia, onde a cidade está situada, abriga muitos migrantes que trabalham na agricultura, um setor crucial para a economia local.

Recentemente, o governo de Murcia teve que reverter uma proposta de adquirir moradias para acomodar adolescentes migrantes não acompanhados, em face das pressões do partido de extrema direita Vox, que tem influência sobre o partido no poder, o Partido Popular (PP).

A história de Torre-Pacheco e suas tensões entre comunidades não é inédita. Em 2000, a cidade de El Ejido, também na Andaluzia, foi marcada por protestos violentos contra imigrantes em resposta a crimes envolvendo cidadãos espanhóis e migrantes marroquinos.