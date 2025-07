Webtoon com quase 1 bilhão de visualizações é cancelado por plágio

O manhwa “Wind Breaker”, um dos quadrinhos digitais mais populares na plataforma Webtoon, foi oficialmente cancelado. A notícia pegou muitos fãs de surpresa, sendo compartilhada tanto pela empresa responsável pela Webtoon quanto pelo autor, Jo Yong-seok, em uma mensagem especial na mais recente edição da série.

A decisão de cancelar “Wind Breaker” veio após a descoberta de vários casos de plágio relacionados ao trabalho do autor. Em resposta às acusações, Jo Yong-seok não só reconheceu as irregularidades como também se desculpou publicamente aos seus seguidores e à plataforma Webtoon.

“Wind Breaker” era uma série apreciada por milhões de leitores ao longo de mais de uma década, destacando-se como uma das melhores histórias do gênero esportivo. O enredo envolvente e os personagens carismáticos conquistaram um grande número de fãs, que se mostraram muito afetados pela notícia do cancelamento. Nas redes sociais, muitos expressaram sua indignação e decepção, gerando um amplo debate sobre a situação.

O anúncio do cancelamento foi feito no dia 11 de julho de 2025, gerando reações imediatas pelo mundo inteiro. Os fãs, que acompanharam a jornada da série com entusiasmo, agora se mostram apreensivos sobre o futuro de outras obras e as implicações que esta decisão possa ter para o mercado de manhwas. A situação levanta questionamentos sobre a originalidade e a propriedade intelectual no setor dos quadrinhos digitais.