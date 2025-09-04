Mundo Automotivo

Nissan diminui preço do Sentra para PcD em R$ 38,8 mil

Nissan reduz preço do Sentra para PcD em R$ 38,8 mil em setembro
Foto: Reprodução/Mega Store Zona Norte São Paulo, SP

O Nissan Sentra entrou em setembro com novos preços, e a mudança é para ficar de olho. O modelo teve um reajuste de R$ 2.900 em todas as versões, como confirmou o Fipe Carros pelo site oficial da marca. Isso significa que os valores para as vendas diretas a pessoas com deficiência (PcD) também foram atualizados. Vale lembrar que todas as versões têm um bom desconto de IPI integral e bônus de fábrica, o que pode fazer toda a diferença na hora da compra.

A versão de entrada, o Sentra Advance 2.0 CVT, agora tem um preço sugerido de R$ 174.490,00. Para quem é PcD e atende às condições de elegibilidade, o preço cai para R$ 136.990,00. Isso resulta numa economia de mais de R$ 37 mil, já incluindo a isenção de IPI e o bônus. Ah, e só para contextualizar, essa versão teve um aumento de R$ 2.600 em relação ao mês anterior. Quem já esteve no volante sabe que uma diferença assim pode mudar bastante o planejamento da compra.

Se você está interessado na versão topo de linha, o Exclusive 2.0 CVT, o preço para o público geral é de R$ 198.790,00. Para PcD, o custo fica em R$ 159.990,00, um abatimento de quase R$ 39 mil, com as isenções e os bônus incluídos. É sempre bom comparar e ver se vale a pena para o seu bolso.

As concessionárias da Nissan estão prontas para dar aquele suporte especial para as pessoas com deficiência. Elas ajudam com toda a documentação e esclarecem dúvidas sobre prazos e financiamentos. Isso é um plus, já que, quando estamos na correria do dia a dia, ter uma mão amiga faz toda a diferença.

Sob o capô, todas as versões contêm um motor 2.0 aspirado, que entrega 151 cavalos de potência e 20 kgfm de torque. Com essa potência, a aceleração de 0 a 100 km/h acontece em apenas 9,4 segundos. Uma performance que, admito, é bem empolgante, principalmente para quem gosta de um pouco de adrenalina ao dirigir.

Nos números de vendas, de janeiro a agosto de 2025, o Sentra contabilizou 3.315 unidades vendidas. O Toyota Corolla ainda lidera o segmento, com 24.484 emplacamentos, seguido do BYD King, que ficou com 8.307 unidades. É interessante ver como a concorrência se comporta, não é mesmo?

Agora, se você está pensando em adquirir um Sentra, aqui estão os preços organizados para que você possa decidir:

Nissan Sentra para PcD em setembro de 2025

ConfiguraçãoPreço GeralPreço para PcDDescontos
Advance 2.0 CVTR$ 174.490,00R$ 136.990,00R$ 37.500,00
Exclusive 2.0 CVTR$ 198.790,00R$ 159.990,00R$ 38.800,00

Com todas essas informações, fica mais fácil escolher o modelo ideal para você, levando em conta tanto o desempenho quanto o custo. Afinal, quem dirige sabe que cada detalhe conta!

