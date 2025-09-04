Volkswagen Tera é destaque no top 10 de vendas de setembro

Mundo Automotivo

Volkswagen Tera 1.0 MPI MT 2026: ficha técnica, preço e equipamentos
O Volkswagen Tera está brilhando nas vendas, superando as expectativas e mostrando todo seu potencial como SUV compacto. Afinal, é fácil entender por que ele está se tornando o queridinho da marca no Brasil. No começo, as vendas não avançaram como muitos esperavam – julho e agosto foram meses mais tranquilos. Mas, calma, porque a situação já está mudando.

Um dos motivos para essa lentidão no início foi a prioridade dada à produção do Volkswagen Polo. Com tanta gente investindo no programa Carro Sustentável, a montadora precisou ajustar sua linha de montagem e focar mais no Polo. Mas agora, tudo indica que a produção do Tera está acelerando.

Em agosto, Ciro Possobom, o CEO da Volkswagen do Brasil, comentou que as coisas estão melhorando e que eles esperam atingir a capacidade máxima de produção. Essa ansiedade pela demanda se reflete nas vendas: segundo a Fenabrave, até o dia 3 de setembro, foram 694 unidades do Tera vendidas. Para você ter uma ideia, isso foi bem acima do que o Fiat Pulse conseguiu, que vendeu 466.

E prepara-se, porque o Tera já entrou no top 10 dos carros mais vendidos do Brasil e tem tudo para alcançar o top 5 em breve. Até agora, em 2025, já somam-se mais de 10.800 emplacamentos. Isso é sinal de que o público está realmente abraçando o modelo.

Entre os recursos que fazem desse SUV uma opção atraente, está a frenagem autônoma de emergência, que muitos motoristas vão adorar ao enfrentar o trânsito pesado. O sistema multimídia VW Play, com sua tela de 10,1”, também não fica atrás, garantindo conexões práticas com smartphones e um som de qualidade, ideal para quem curte uma boa playlist durante os trajetos.

Para quem se pergunta sobre as configurações e preços, as versões do Tera estão assim:

  • Tera MPI — R$ 105.890
  • Tera TSI MT — R$ 118.890
  • Tera Comfort — R$ 128.890
  • Tera High — R$ 141.890

Falando sobre motorização, a versão de entrada, MPI MT, conta com um motor 1.0 aspirado que entrega 84 cv. É uma escolha econômica, perfeita para quem tem uma frota ou faz muitas viagens curtas.

Agora, se você busca um pouco mais de potência, na versão TSI MT, o motor turbo 1.0 entrega 116 cv e um acabamento mais refinado. Com isso, o Tera acelera de 0 a 100 km/h em apenas 10,1 segundos com o câmbio manual e 11,7 segundos na versão automática.

Ou seja, se você já pegou uma estrada com velocidade em mente, sabe que essa agilidade faz toda a diferença. O Volkswagen Tera promete não só atender às suas expectativas, mas também trazer um toque esportivo a cada trajeto.

