Nissan diminui preço do Kicks Play em R$ 29.200 para PcD

O Nissan Kicks Play chegou com novidades quentes para a galera que precisa das condições especiais para PcD. Se você está procurando um SUV que oferece conforto e segurança, essa pode ser uma boa pedida.

Nesta nova fase, o Kicks está disponível em três versões e com preços que mudaram desde julho. A versão Active Plus CVT, por exemplo, sai com um precinho de R$ 117.990. Mas a boa notícia é que com as isenções, o valor final para PcD cai para R$ 90.990! É um desconto e tanto, R$ 27.000 a menos. Quem não gosta de economizar, não é?

A versão Sense CVT é um pouco mais em conta, custando R$ 131.590 no mercado normal. Para PcD, o preço fica em R$ 107.590, aproveitando a isenção de IPI e um bônus da fábrica. Aqui, o desconto total é de R$ 24.000. Isso é uma ótima opção para quem quer um SUV com mais equipamentos sem estourar o orçamento.

Agora, se você é do tipo que não abre mão de um carro completo, a versão topo de linha Advance Plus CVT está com o preço de tabela em R$ 150.190, mas para PcD, ele sai por R$ 120.990. Um abatimento de R$ 29.200, incluindo IPI e bônus de fábrica. É uma grande oportunidade para quem busca um veículo robusto e bem equipado.

Ah, só uma observação: esses preços são para carros com pintura sólida. Se você quiser uma cor metálica ou perolizada, vai precisar acrescentar mais R$ 2.000. E vale lembrar que a Nissan pode alterar esses valores e condições sem avisar – então é sempre bom ficar de olho.

Em relação ao motor, o Kicks Play continua firme com o motor 1.6 flex aspirado. Ele oferece até 113 cavalos de potência com etanol, ou 110 cv com gasolina. E ainda mantém aquele desempenho que conquistou os fãs do modelo.

No mês passado, o Kicks emplacou 6.341 unidades, mostrando um crescimento bem legal de quase 83% em comparação com junho. Porém, não foi o SUV mais vendido, já que o Volkswagen T-Cross ficou na frente, seguido pelo Hyundai Creta e pelo Toyota Corolla Cross.

Para quem está em busca de informações detalhadas, aqui está um resumo das versões e preços:

Nissan Kicks Play para PcD em agosto de 2025:

Versões Isenção Preço de mercado Preço para PcD Descontos Active Plus CVT ICMS e IPI R$ 117.990,00 R$ 90.990,00 R$ 27.000,00 Sense CVT IPI R$ 131.590,00 R$ 107.590,00 R$ 24.000,00 Advance Plus CVT IPI R$ 150.190,00 R$ 120.990,00 R$ 29.200,00

O que você acha das novidades? É sempre bom ter opções na hora de escolher o carro ideal, ainda mais quando ele vem com um preço mais amigável.