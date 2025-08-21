Prazo para prova de vida se aproxima

A partir de 2023, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) se encarregou de simplificar a prova de vida para aposentados e pensionistas. Agora, o órgão realiza essa verificação através de um cruzamento de dados. Isso é feito considerando informações, como acessos ao aplicativo Meu INSS com selo ouro, recebimento de benefícios por biometria e até a contratação de empréstimos consignados com a mesma autenticação.

Mas não se engane, isso não dispensa a sua atenção. É fundamental lembrar que a prova de vida precisa ser feita até o dia 31 de agosto. Se não houver movimentação, como as mencionadas, ou se acontecer algum erro nos dados, pode ser que o beneficiário enfrente problemas com o INSS.

Dessa forma, a melhor estratégia é garantir que suas informações estejam sempre atualizadas, um passo que você pode realizar pelo aplicativo Meu INSS. Veja como:

Abra o aplicativo Meu INSS e faça login com suas credenciais do Gov.br. Na tela inicial, procure pela opção “Serviços” e clique em “Prova de Vida”. Se aparecer “Prova de vida pendente” na seção “Histórico de Prova de Vida”, clique nela. Na tela de “Autorização”, clique em “Autorizar” e siga as instruções para o reconhecimento facial. Depois de concluir o reconhecimento, clique em “OK” e fique de olho no andamento da sua prova de vida.

Caso você prefira, também é possível realizar a prova de vida presencialmente nas agências bancárias onde seu benefício é recebido. Apenas lembre-se de levar um documento de identificação com foto para facilitar o procedimento.

A ausência da prova de vida pode bloquear o benefício de aposentados?

Neste ano, uma novidade importante foi publicada: a Portaria nº 83 do Ministério da Previdência Social (MPS), que suspendeu temporariamente o bloqueio de pagamentos de aposentados e pensionistas por falta de comprovação de vida.

Inicialmente, essa medida valeria por seis meses, com término previsto para julho. Porém, há a possibilidade de prorrogação por mais meio ano. Até agora, o INSS não confirmou se os bloqueios foram retomados, mas vale a pena ficar de olho na sua situação. A prova de vida, apesar de simplificada, continua sendo uma parte essencial para garantir que você não tenha surpresas desagradáveis no recebimento do seu benefício.