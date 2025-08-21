Notícias

Prazo para prova de vida se aproxima

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 30 minutos atrás
1 minuto de leitura
prazo da prova de vida se aproxima
prazo da prova de vida se aproxima

A partir de 2023, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) se encarregou de simplificar a prova de vida para aposentados e pensionistas. Agora, o órgão realiza essa verificação através de um cruzamento de dados. Isso é feito considerando informações, como acessos ao aplicativo Meu INSS com selo ouro, recebimento de benefícios por biometria e até a contratação de empréstimos consignados com a mesma autenticação.

Mas não se engane, isso não dispensa a sua atenção. É fundamental lembrar que a prova de vida precisa ser feita até o dia 31 de agosto. Se não houver movimentação, como as mencionadas, ou se acontecer algum erro nos dados, pode ser que o beneficiário enfrente problemas com o INSS.

Dessa forma, a melhor estratégia é garantir que suas informações estejam sempre atualizadas, um passo que você pode realizar pelo aplicativo Meu INSS. Veja como:

  1. Abra o aplicativo Meu INSS e faça login com suas credenciais do Gov.br.
  2. Na tela inicial, procure pela opção “Serviços” e clique em “Prova de Vida”.
  3. Se aparecer “Prova de vida pendente” na seção “Histórico de Prova de Vida”, clique nela.
  4. Na tela de “Autorização”, clique em “Autorizar” e siga as instruções para o reconhecimento facial.
  5. Depois de concluir o reconhecimento, clique em “OK” e fique de olho no andamento da sua prova de vida.

Caso você prefira, também é possível realizar a prova de vida presencialmente nas agências bancárias onde seu benefício é recebido. Apenas lembre-se de levar um documento de identificação com foto para facilitar o procedimento.

A ausência da prova de vida pode bloquear o benefício de aposentados?

Neste ano, uma novidade importante foi publicada: a Portaria nº 83 do Ministério da Previdência Social (MPS), que suspendeu temporariamente o bloqueio de pagamentos de aposentados e pensionistas por falta de comprovação de vida.

Inicialmente, essa medida valeria por seis meses, com término previsto para julho. Porém, há a possibilidade de prorrogação por mais meio ano. Até agora, o INSS não confirmou se os bloqueios foram retomados, mas vale a pena ficar de olho na sua situação. A prova de vida, apesar de simplificada, continua sendo uma parte essencial para garantir que você não tenha surpresas desagradáveis no recebimento do seu benefício.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 30 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

supermercados

Em 1937, gesto transforma a experiência de compras no supermercado

53 minutos atrás
O método de descascar ovos cozidos que vai revolucionar sua cozinha

Método prático para descascar ovos cozidos facilmente

1 hora atrás
Cientistas revelam a maneira de tomar café que pode prolongar sua vida

Cientistas mostram como o café pode aumentar sua longevidade

2 horas atrás
São Paulo, Cidade, Rios, Enchentes

A capital brasileira que ergueu concreto e enfrenta consequências

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo