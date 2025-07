Nissan diminui preço da Frontier Attack em R$ 32.800 para CNPJ

A Nissan está com uma oferta incrível para quem é empresário ou agricultor e está de olho na picape Frontier Attack. Se você está pensando em adquirir esse modelo, fique ligado: o período promocional vai de 3 de julho a 5 de agosto de 2025, ou até acabarem as 50 unidades disponíveis. Então, a hora é agora!

Esse modelo 0 km do ano/modelo 24/25, por sua vez, tem um preço sugerido de R$ 273.290,00, mas para pessoas jurídicas ele sai por R$ 240.490,00. Uma baita economia de R$ 32.800,00! Que tal dar uma passada na concessionária mais próxima para conferir?

As concessionárias da Nissan estão preparadas para ajudar em todo o processo de compra, desde a documentação até as melhores opções de financiamento. E, claro, se você pegar trânsito, sabe como é bom ter uma assistência na hora de decidir.

Recentemente, os números de vendas mostraram que a Frontier não ficou no topo, com apenas 313 unidades comercializadas em junho. Para efeito de comparação, a Toyota Hilux continua na frente, com 4.576 vendas no semestre. Mas não se engane, a Frontier tem seu charme e pode ser a escolha ideal para quem busca conforto e robustez.

Nissan Frontier Attack: características que impressionam

Este modelo é equipado com um motor 2.3 litros Bi-Turbo a diesel, que entrega 190 cavalos de potência e um torque de 45,9 kgfm, tudo disponível a partir de 1.500 rpm. Se você é fã de força na estrada, essa picape tem tudo para te surpreender.

Em termos de tecnologia, a Frontier Attack vem com uma central multimídia de 8 polegadas que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Quem dirige muito sabe como isso faz a diferença na hora de tirar dúvidas ou tocar suas músicas favoritas, não é mesmo? Além disso, a picape tem detalhes estéticos que a destacam, como os estribos e rack de teto pretos.

Na segurança, essa belezura não fica atrás. Com seis airbags, controle de estabilidade e tração, bloqueio eletrônico do diferencial e freios ABS com assistência à frenagem, você pode ficar tranquilo. Afinal, quem dirige muito em estrada sabe como a segurança é fundamental.

E não podemos esquecer dos detalhes que fazem a diferença no dia a dia. A Frontier Attack conta com ar-condicionado, câmera de ré e até quatro ganchos internos para amarração de carga na caçamba. Com certeza, você vai apreciar isso quando precisar transportar algo maior.

Preços e condições para CNPJ em julho de 2025

Configuração Preço de tabela Preço CNPJ Desconto Attack AT 4×4 R$ 273.290,00 R$ 240.490,00 R$ 32.800,00

Dá pra ver que a Frontier Attack trouxe uma proposta muito interessante para o público que precisa de força e tecnologia, sem deixar de lado o conforto. Se você é do tipo que adora pegar a estrada, com certeza vai querer conferir essa oportunidade!