Volkswagen Virtus Sense oferece R$ 19.682 de desconto para PcD

O Volkswagen Virtus Sense está dando uma bela oportunidade para quem precisa de um carro novo e tem direito a isenção de impostos, como pessoas com deficiência (PcD). Ele vem com um desconto incrível, tornando-se mais acessível que o Polo Track, que anda na faixa de R$ 95.790. Essa promoção é válida durante o mês de julho, especialmente voltada para a campanha de vendas diretas da Volkswagen.

### Detalhes do Virtus Sense

O Virtus que está na lista é a versão Sense 170 TSI com câmbio automático. O preço original é de R$ 108.990, mas, com os benefícios para PcD, você pode levá-lo para casa por R$ 89.308. Isso é uma economia de R$ 19.682! Um achado, não é mesmo? É sempre bom ficar de olho, pois os preços podem variar de acordo com cada região, então vale dar uma checada na concessionária mais próxima.

### O que vem sob o capô

Sob o capô, o Virtus Sense esconde um motor 170 TSI, que entrega 116 cv quando abastecido com etanol e 109 cv com gasolina, ambos a 5.000 rpm. O torque máximo é de 16,8 kgf.m a 1.750 rpm, o que dá uma boa resposta ao acelerar. Ah, e a transmissão automática de 6 marchas é perfeita para quem não quer se preocupar muito nas horas de bate e volta na cidade.

### Conectividade e Segurança

Falando em tecnologia, o Virtus vem equipado com a central multimídia Media Plus II, que é bem eficiente para quem gosta de se conectar durante as viagens. Outras funcionalidades interessantes incluem o controle de pressão dos pneus e um sistema de frenagem automática caso haja colisão, que pode ser um verdadeiro salva-vidas no dia a dia.

E, se você já enfrentou rampas ingrimes, vai adorar o assistente de partida em rampas (Hill Hold Control). A segurança da turma também é levada a sério, com 6 airbags — para garantir que todos estejam protegidos em caso de uma eventualidade.

### Conforto e Estilo

E não para por aí! O Virtus tem ar-condicionado com filtro de poeira, som com quatro alto-falantes, e até ajuste de altura e profundidade na coluna de direção. Os faróis são de LED, então ninguém vai ficar sem luz durante a noite. E quem tem crianças em casa sabe como é importante ter o sistema ISOFIX para cadeirinhas, que o Virtus oferece.

Além disso, as lanternas traseiras também são em LED, e o carro ainda permite controlar a velocidade com o piloto automático. E para a gente que ama a praticidade, os vidros elétricos nas quatro portas com função “one touch” nos dianteiros são tudo de bom.

### Resumo dos Preços para PcD

Aqui vai um resumo prático sobre os preços do Virtus para quem se qualifica para a isenção:

| Configurações | Preço Geral | Preço para PcD | Desconto |

|————————-|—————-|——————|————–|

| Sense 170 TSI AT | R$ 108.990,00 | R$ 89.308,00 | R$ 19.682,00 |

Com tantas vantagens, o Virtus Sense é uma excelente escolha para quem procura conforto, segurança e uma direção prazerosa, tudo isso sem estourar o orçamento.