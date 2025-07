James Gunn comenta sobre a injustiça no retorno de Henry Cavill

James Gunn comenta sobre o retorno frustrado de Henry Cavill como Superman

James Gunn, que é o diretor criativo do DC Studios, se pronunciou sobre a situação em torno do retorno de Henry Cavill ao papel de Superman. Em uma declaração recente, Gunn ressaltou que o anúncio de que Cavill voltaria foi injusto e causou confusão.

Ele explicou que, no dia em que finalizaram o contrato para um novo projeto, foi feito o anúncio de que Cavill estaria de volta ao papel. Gunn revelou sua reação: "Isso é terrível. Eu pensei: O que está acontecendo? Sabemos qual é o plano." De acordo com ele, foi uma situação preocupante, tanto para Cavill quanto para a equipe, uma vez que havia um plano claro para o futuro do personagem.

Novo filme do Superman traz mudanças no elenco

O próximo filme do Superman será estrelado por David Corenswet no papel principal. Ele será acompanhado por Rachel Brosnahan, conhecida pela série "A Maravilhosa Sra. Maisel", que interpretará Lois Lane. O vilão Lex Luthor será vivido por Nicholas Hoult, e outros personagens importantes como Jimmy Olsen e Perry White estarão no elenco, interpretados por Skyler Gisondo e Wendell Pierce, respectivamente.

O filme também introduzirá outros super-heróis do universo DC. Nathan Fillion dará vida ao Lanterna Verde Guy Gardner, enquanto Isabela Merced será a Mulher-Gavião. Edi Gathegi interpretará o Sr. Incrível, e Anthony Carrigan será Metamorfo. Além disso, María Gabriela De Faria estará no papel da Engenheira, uma personagem que faz parte do futuro filme "The Authority". A Supergirl, interpretada por Milly Alcock, também deve realizar uma participação especial.

Visão de James Gunn para o novo Superman

James Gunn é o responsável pelo roteiro e pela direção deste novo filme, que terá como foco um Clark Kent mais jovem. A história se passará logo após sua saída de Smallville, enquanto ele começa sua carreira como repórter na cidade de Metrópoles. Embora o filme retrate os primeiros passos de Clark como Superman, não será uma história de origem que mostre a destruição de Krypton ou a adoção por Jonathan e Martha Kent.

Além de seu trabalho como diretor, Gunn também está à frente da nova fase da DC, supervisionando e produzindo diversas produções baseadas em quadrinhos, incluindo uma série sobre Lanternas, um filme da Supergirl e o futuro "Batman: The Brave and the Bold". Importante destacar que a saga do Batman, dirigida por Matt Reeves e estrelada por Robert Pattinson, não faz parte desse novo universo compartilhado, apesar de já terem ocorrido conversas sobre isso.

Lançamento e novidades no DCU

O filme "Superman" já está em cartaz e marca o início oficial da nova era do Universo Cinamatográfico da DC (DCU). A cronologia da franquia começou com a série animada "Comando das Criaturas", que também está disponível na HBO Max. Essa nova fase promete trazer uma abordagem diferente e renovada para os personagens icônicos da DC.