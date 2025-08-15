Mundo Automotivo

Nissan destaca benefícios do Kicks frente à concorrência na Fipe

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Nissan mostra vantagens do Kicks em comparação aos rivais nas concessionárias
Crédito da imagem: Nissan

O novo Nissan Kicks acaba de aterrissar no mercado brasileiro e tem tudo para fazer sucesso entre os apaixonados por SUVs. Com um design robusto e várias modernidades, ele foi produzido na fábrica da Nissan em Resende (RJ) e já chega com uma série de atributos que o colocam em evidência em relação aos concorrentes.

Internamente, o Kicks impressiona com um dos maiores porta-malas da categoria, que comporta incríveis 470 litros. Isso é uma mão na roda, especialmente para quem adora fazer aquelas viagens de carro com a família ou amigos. O espaço para os ocupantes é outro ponto positivo, garantindo conforto para todos. Além disso, o painel digital destaca-se pela modernidade: nas versões Sense e Advance, ele tem 7 polegadas, enquanto as opções mais completas, Exclusive e Platinum, possuem uma tela de 12,3 polegadas. Juntas, essas telas somam até 24,6 polegadas de pura tecnologia, tornando o interior bem moderno e atraente.

Sob o capô, o Kicks traz um motor 1.0 turbo capaz de gerar 125 cv e 22,4 kgfm de torque quando abastecido com etanol. Essa combinação é acoplada a uma transmissão de dupla embreagem DCT, que fica ainda mais divertida com os paddle shifts atrás do volante. Para quem gosta de dirigir, essa configuração garante uma experiência divertida e eficiente na estrada, resultado do aporte de R$ 2,8 bilhões da Nissan na sua produção.

A marca não para por aí. Para que a galera possa conhecer o modelo de perto, lançou a campanha “Comparou, Comprou”. Ela vai rolar nos finais de semana de agosto, permitindo que os clientes testem o Kicks lado a lado com seus principais concorrentes. Nada como dirigir para sentir as diferenças, certo?

Nos dias do evento, além de test drives, as concessionárias vão oferecer condições especiais, como taxas de 0% e bônus na troca de seminovos. A ambientação das lojas vai ser pensada para destacar cada detalhe do Nissan Kicks, fazendo com que a experiência de compra seja ainda mais envolvente.

Ah, e não dá para esquecer que o Kicks Exclusive já ganhou o selo de “Melhor Compra 2025” pela revista Quatro Rodas, na categoria de SUVs de até R$ 200 mil. Isso só reforça o potencial do modelo e a confiança da Nissan no lançamento.

Para quem sempre está de olho nas novidades do mundo automotivo, esse SUV promete ser uma ótima opção para quem busca espaço, modernidade e um toque de esportividade ao dirigir.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas pode trazer prejuízos

Projeto para eliminar aulas obrigatórias em autoescolas gera preocupação

36 minutos atrás
Volkswagen reduz preço do Tera MPI em R$ 14.018 para PcD em agosto

Volkswagen reduz preço do Tera MPI em R$ 14.018 para PcD

1 hora atrás
Nio revela detalhes do interior do ES8, maior SUV elétrico da China – Fipe Carros

Nio divulga interior do ES8, maior SUV elétrico da China

2 horas atrás
As motos mais vendidas do Brasil até dia 22 de julho de 2025

Motos mais vendidas até agosto de 2025, segundo Fipe Carros

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo