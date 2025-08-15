Nissan destaca benefícios do Kicks frente à concorrência na Fipe

O novo Nissan Kicks acaba de aterrissar no mercado brasileiro e tem tudo para fazer sucesso entre os apaixonados por SUVs. Com um design robusto e várias modernidades, ele foi produzido na fábrica da Nissan em Resende (RJ) e já chega com uma série de atributos que o colocam em evidência em relação aos concorrentes.

Internamente, o Kicks impressiona com um dos maiores porta-malas da categoria, que comporta incríveis 470 litros. Isso é uma mão na roda, especialmente para quem adora fazer aquelas viagens de carro com a família ou amigos. O espaço para os ocupantes é outro ponto positivo, garantindo conforto para todos. Além disso, o painel digital destaca-se pela modernidade: nas versões Sense e Advance, ele tem 7 polegadas, enquanto as opções mais completas, Exclusive e Platinum, possuem uma tela de 12,3 polegadas. Juntas, essas telas somam até 24,6 polegadas de pura tecnologia, tornando o interior bem moderno e atraente.

Sob o capô, o Kicks traz um motor 1.0 turbo capaz de gerar 125 cv e 22,4 kgfm de torque quando abastecido com etanol. Essa combinação é acoplada a uma transmissão de dupla embreagem DCT, que fica ainda mais divertida com os paddle shifts atrás do volante. Para quem gosta de dirigir, essa configuração garante uma experiência divertida e eficiente na estrada, resultado do aporte de R$ 2,8 bilhões da Nissan na sua produção.

A marca não para por aí. Para que a galera possa conhecer o modelo de perto, lançou a campanha “Comparou, Comprou”. Ela vai rolar nos finais de semana de agosto, permitindo que os clientes testem o Kicks lado a lado com seus principais concorrentes. Nada como dirigir para sentir as diferenças, certo?

Nos dias do evento, além de test drives, as concessionárias vão oferecer condições especiais, como taxas de 0% e bônus na troca de seminovos. A ambientação das lojas vai ser pensada para destacar cada detalhe do Nissan Kicks, fazendo com que a experiência de compra seja ainda mais envolvente.

Ah, e não dá para esquecer que o Kicks Exclusive já ganhou o selo de “Melhor Compra 2025” pela revista Quatro Rodas, na categoria de SUVs de até R$ 200 mil. Isso só reforça o potencial do modelo e a confiança da Nissan no lançamento.

Para quem sempre está de olho nas novidades do mundo automotivo, esse SUV promete ser uma ótima opção para quem busca espaço, modernidade e um toque de esportividade ao dirigir.