Motos mais vendidas até agosto de 2025, segundo Fipe Carros

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
As motos mais vendidas do Brasil até dia 22 de julho de 2025
Crédito da imagem: Moto Remaza Tatuapé São Paulo, SP

Agosto já está quase na metade, e a Honda CG 160 continua reinando absoluta no mercado de motos. Foram impressionantes 18.926 unidades vendidas só neste mês, elevando o total de emplacamentos de 2025 para 286.899 motos. É realmente difícil alguém passar batido por esse modelo, não é mesmo?

Em segundo lugar, temos a Honda Biz, que emplacou 9.895 unidades em agosto e, no acumulado do ano, totaliza 161.869 vendas. Essa moto é uma escolha popular, especialmente para quem precisa de praticidade no dia a dia. A terceira colocação ficou com a Honda NXR 160 Bros, que vendeu 7.449 unidades, logo atrás da Honda Pop 110i, que não ficou muito atrás, com 7.392 emplacamentos no mesmo período.

A Mottu Sport 110i comemorou a quinta posição, com 4.839 unidades vendidas em agosto, o que representa um crescimento de 13% em relação ao mês anterior. Isso mostra que o modelo tem ganhado cada vez mais espaço entre os motociclistas. A Yamaha YBR 150 não ficou para trás, somando 3.784 vendas e mostrando que a competição é acirrada.

E para quem curte um pouco de esportividade, a Honda CB 300F aparece com 2.748 vendas, enquanto a Honda PCX 160 emplacou 2.031 motos no mês. Já pensou em pegar a estrada numa dessas? É uma baita experiência, especialmente em uma viagem de fim de semana.

Mais abaixo no ranking, a Yamaha Fazer 250 registra 1.989 vendas, e a Shineray XY 125 fecha o top 10 com 1.948 unidades registradas. No acumulado de janeiro a julho, a Fenabrave traz um dado interessante: a Honda continua sendo a líder no mercado brasileiro de motos, com 824.011 unidades vendidas até agora, seguindo pela Yamaha, com 173.939 emplacamentos, e a Shineray, com 70.536.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
Honda CG 16018.926
Honda Biz9.895
Honda NXR 160 Bros7.449
Honda Pop 110i7.392
Mottu Sport 110i4.839
Yamaha YBR 1503.784
Honda CB 300F2.748
Honda PCX 1602.031
Yamaha Fazer 2501.989
10ºShineray XY 1251.948

Esses números mostram bem o cenário do mercado e como as motos estão se tornando cada vez mais populares por aqui. Motos são mais que meios de transporte — são estilo de vida para muitos, proporcionando liberdade e uma conexão especial nas estradas.

