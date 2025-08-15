Motos mais vendidas até agosto de 2025, segundo Fipe Carros
Agosto já está quase na metade, e a Honda CG 160 continua reinando absoluta no mercado de motos. Foram impressionantes 18.926 unidades vendidas só neste mês, elevando o total de emplacamentos de 2025 para 286.899 motos. É realmente difícil alguém passar batido por esse modelo, não é mesmo?
Em segundo lugar, temos a Honda Biz, que emplacou 9.895 unidades em agosto e, no acumulado do ano, totaliza 161.869 vendas. Essa moto é uma escolha popular, especialmente para quem precisa de praticidade no dia a dia. A terceira colocação ficou com a Honda NXR 160 Bros, que vendeu 7.449 unidades, logo atrás da Honda Pop 110i, que não ficou muito atrás, com 7.392 emplacamentos no mesmo período.
A Mottu Sport 110i comemorou a quinta posição, com 4.839 unidades vendidas em agosto, o que representa um crescimento de 13% em relação ao mês anterior. Isso mostra que o modelo tem ganhado cada vez mais espaço entre os motociclistas. A Yamaha YBR 150 não ficou para trás, somando 3.784 vendas e mostrando que a competição é acirrada.
E para quem curte um pouco de esportividade, a Honda CB 300F aparece com 2.748 vendas, enquanto a Honda PCX 160 emplacou 2.031 motos no mês. Já pensou em pegar a estrada numa dessas? É uma baita experiência, especialmente em uma viagem de fim de semana.
Mais abaixo no ranking, a Yamaha Fazer 250 registra 1.989 vendas, e a Shineray XY 125 fecha o top 10 com 1.948 unidades registradas. No acumulado de janeiro a julho, a Fenabrave traz um dado interessante: a Honda continua sendo a líder no mercado brasileiro de motos, com 824.011 unidades vendidas até agora, seguindo pela Yamaha, com 173.939 emplacamentos, e a Shineray, com 70.536.
Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1º
|Honda CG 160
|18.926
|2º
|Honda Biz
|9.895
|3º
|Honda NXR 160 Bros
|7.449
|4º
|Honda Pop 110i
|7.392
|5º
|Mottu Sport 110i
|4.839
|6º
|Yamaha YBR 150
|3.784
|7º
|Honda CB 300F
|2.748
|8º
|Honda PCX 160
|2.031
|9º
|Yamaha Fazer 250
|1.989
|10º
|Shineray XY 125
|1.948
Esses números mostram bem o cenário do mercado e como as motos estão se tornando cada vez mais populares por aqui. Motos são mais que meios de transporte — são estilo de vida para muitos, proporcionando liberdade e uma conexão especial nas estradas.