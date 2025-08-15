Mundo Automotivo

Nio divulga interior do ES8, maior SUV elétrico da China

2025-08-15
Crédito da imagem: Nio

O novo SUV elétrico ES8 da Nio está dando o que falar! Recentemente, a marca soltou as primeiras imagens do interior desse carro que promete ser uma joia no mercado. O lançamento oficial está agendado para o dia 21 de agosto e, pelo que já vimos, parece que será algo de tirar o fôlego.

O design interior é uma combinação de sofisticação e tecnologia. A Nio optou por uma tela central horizontal, inspirada no sedã ET9, que substitui a configuração vertical usada anteriormente. E quem não adora um visual moderno e clean enquanto dirige? Ah, e a tela atrás do volante também ganhou um upgrade, entregando uma experiência visual bem mais interessante.

Falando em personalização, os donos do ES8 vão poder escolher entre diferentes temas para o interior. Tem até uma versão vermelha que se estende pelo porta-malas e pela terceira fileira — para quem gosta de um toque esportivo, é um sonho! Os bancos são um show à parte, com bordados que possuem mais de 120 mil pontos, e os painéis de porta trazem detalhes em metal escovado sofisticado.

Agora, vamos às dimensões: com 5.280 mm de comprimento e 2.010 mm de largura, o ES8 é o maior SUV elétrico da Nio e, pasmem, do mercado chinês atualmente. Ele vai estar disponível em versões de seis e sete lugares, garantindo que todos possam viajar com muito conforto. Já pensou em fazer uma viagem longa com a família? Esse espaço interno é um baita diferencial!

Em relação ao estilo, o modelo ganhou linhas mais arrojadas na frente, incluindo faróis redesenhados e uma grade bem definida. Os fãs de tecnologia vão pirar: o ES8 vem equipado com três sensores LiDAR e um radar de imagem 4D, tornando sua tecnologia de ponta comparável à do sedã ET9.

Se você é daqueles que valoriza performance, vai gostar de saber que o ES8 mantém um sistema de motor duplo de 520 kW, o que equivale a uns impressionantes 697 cv. E a bateria de lítio da CATL promete carregamento ultrarrápido, permitindo recuperar até 250 km em apenas cinco minutos. Isso é bom pra quem vive na correria, não é mesmo?

O grande evento de lançamento do ES8 vai acontecer no Nio Day 2025 em setembro, em Chengdu. Então, se você está em busca de um SUV que combine luxo e tecnologia, esse pode ser o modelo que vai tirar seu sono até esse evento chegar.

E aí, já está ansioso para ver o ES8 nas ruas?

