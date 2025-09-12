Nissan dá desconto de R$ 37,7 mil na Frontier PRO4X para CNPJs

A Nissan Frontier PRO4X está numa promoção bem interessante para pessoas físicas que estão de olho em um carro novo. Se você é fã de picapes, essa é uma ótima chance. Essa oferta é válida para o modelo 2025, que vem com pintura sólida, e vai até 2 de outubro de 2025, enquanto tiver estoque. São apenas 50 unidades disponíveis, então é bom correr e conferir com a concessionária.

O modelo top de linha, a Frontier PRO4X AT 4×4, normalmente é vendido a R$ 315.690,00. Porém, se você é uma empresa ou produtor rural, pode aproveitar um descontão para adquirir a picape por R$ 277.990,00. Isso significa um desconto de R$ 37.700,00! É um preço bem atrativo, mas lembre-se que ele pode variar de acordo com a região e as opções escolhidas.

De acordo com a Fenabrave, de janeiro a agosto de 2025, a Nissan Frontier emplacou 4.400 unidades. No entanto, ela ficou atrás de alguns concorrentes pesados, como a Toyota Hilux, que vendeu 32.093 carros, e a Ford Ranger, com 21.708. A Chevrolet S10 também está bem no páreo, com 18.772 unidades vendidas no mesmo período.

Falando da Frontier PRO4X, essa picape não é nada pequena. Ela mede 5,26 metros de comprimento e tem uma largura de 1,85 metro. O entre-eixos é de 3,15 metros e, com 1,83 metro de altura, ela ainda conta com uma distância do solo de 249 mm. Isso a torna ideal para encarar terrenos irregulares. E se você precisa transportar cargas, a capacidade de 1.005 kg vem a calhar.

Se a performance é o que você busca, o motor 2.3 litros diesel Bi-Turbo oferece 190 cavalos de potência a 3.750 rpm e um torque robusto de 45,9 kgfm entre 1.500 e 2.500 rpm. Com um câmbio automático de sete marchas, você vai encontrar uma experiência de condução bastante fluida, exceto na versão de entrada, que tem câmbio manual de seis marchas.

E para completar a lista de equipamentos, a Frontier PRO4X vem com rodas de liga leve de 17″, teto solar, ar-condicionado digital Dual Zone e um sistema de som que inclui seis alto-falantes. A central multimídia, de 8″, é muito fácil de usar, com suporte para Android Auto e Apple CarPlay, ideal para quem gosta de ficar conectado enquanto dirige.

Se você já passou por algum terreno acidentado, sabe como uma picape robusta pode fazer toda a diferença. O visual imponente e as características da Frontier PRO4X fazem dela uma ótima opção para quem busca não só estilo, mas também funcionalidade. Além disso, com esse desconto para empresas e produtores rurais, a Frontier se torna uma escolha ainda mais irresistível.