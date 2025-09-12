Google encerra versão clássica no Brasil

O Google acaba de lançar no Brasil o tão esperado Modo IA. Essa novidade promete mudar a forma como os brasileiros fazem suas pesquisas online. A ferramenta, que chegou esta semana, combina a busca tradicional com funções avançadas de inteligência artificial, trazendo uma experiência mais dinânica e intuitiva.

Agora, os usuários podem acessar essa novidade tanto na versão web quanto nos aplicativos para Android e iOS. Essa ferramenta faz sua estreia no Brasil apenas quatro meses após ser lançada nos Estados Unidos, oferecendo uma janela para um novo jeito de buscar e interagir com informações.

O Modo IA utiliza o modelo Gemini 2.5, o que permite uma interação mais fluida ao juntar texto, imagens e áudio. O que é interessante é que essa ferramenta aproveita a vasta base de dados do Google, construída ao longo de mais de duas décadas, para fornecer resultados super precisos e detalhados.

Inovações que facilitam a experiência do usuário

Uma das características mais legais do Modo IA é a sua adaptação ao idioma e à cultura brasileira. Isso garante que as respostas sejam realmente relevantes para o nosso dia a dia. O Google informou que o sistema utiliza abordagens inovadoras que melhoram a precisão das informações e minimizam os erros comuns.

Com o Modo IA, fazer consultas complexas ficou muito mais fácil. Por exemplo, se você está planejando uma viagem, a ferramenta pode sugerir roteiros personalizados e identificar destinos perfeitos de acordo com suas preferências. Outra novidade é a possibilidade de usar comandos de voz e imagem na busca, tornando tudo mais flexível e eficiente.

Uma nova era para as buscas online

Além de elevar a experiência de busca, o Modo IA também ajuda nas tarefas do dia a dia. Quer encontrar restaurantes com critérios específicos? Ou avaliar diferentes métodos de culinária? A ferramenta organiza as informações de maneira clara e ainda insere links de apoio para quem quiser se aprofundar no assunto.

O que realmente impressiona é a personalização que esse sistema oferece. Ele ajusta os resultados com base nas preferências de cada usuário, criando uma experiência única para cada um. Mesmo sendo uma novidade no Brasil, o potencial do Modo IA pode realmente revolucionar nossa maneira de interagir com a internet nas atividades cotidianas.