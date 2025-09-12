Notícias

Asteroide explode no céu de cidade brasileira e causa espetáculo

Céu em chamas! Asteroide explode sobre o céu de cidade brasileira e causa espetáculo apocalíptico

Em uma tarde ensolarada no Ceará, um meteoro divertiu o céu, gerando muita curiosidade. Segundo a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, esse espetáculo foi causado por um asteroide que entrou na atmosfera e, posteriormente, despencou nas águas do Oceano Atlântico. Algumas câmeras conseguiram registrar o brilho intenso que se formou quando ele explodiu.

Esse fenômeno deixou um rastro de fumaça, uma verdadeira cena de cinema no céu. Lauriston Trindade, um astrônomo da Bramon, comentou que diversas análises estão sendo feitas para entender melhor o que aconteceu.

O brilho que chamou a atenção

Na verdade, estamos falando de um meteorito, que é um fragmento significativo de rocha ou metal. Ele cruzou o litoral e acabou no mar, sendo considerado um dos mais brilhantes já vistos no Brasil. Como ocorreu durante o dia, o impacto visual foi ainda mais impressionante. O meteoro foi registrado até por satélites e deixou para trás uma trilha de fumaça.

Em termos de velocidade, chegou a incríveis 75 mil km/h e pesava cerca de 8,5 toneladas, com suas proporções alcançando aproximadamente dois metros. É fascinante como esses corpos celestes, que vão desde meteoros a cometas e asteroides, podem deixar uma impressão tão forte no céu.

Durante sua travessia pela atmosfera, esses pequenos "pedaços de espaço" se assemelham a grãos de areia em termos de tamanho, mas conseguem criar um espetáculo luminoso que impressiona a todos. Essa luz aparece porque, ao entrar na atmosfera, o meteoro aquece os gases ao seu redor e brilha intensamente.

É bom lembrar que, apesar do alarde, esses fenômenos não causam danos. Na maioria das vezes, eles se desintegram ao cruzar a atmosfera, e se sobrarem resquícios, esses são conhecidos como meteoritos. Portanto, ao observar um meteoro, é mais um lembrete de como o universo é cheio de surpresas.

