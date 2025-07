Nio ultrapassa 80 milhões de baterias substituídas na China

A Nio, uma das grandes estrelas do mercado de carros elétricos, acaba de superar a impressionante marca de 80 milhões de trocas de baterias. E isso aconteceu rapidinho, só quatro meses depois de ter chegado a 70 milhões! Se você pensar bem, isso dá uma média de 97 mil trocas por dia, ou seja, a cada segundo e meio, um carro recebe uma bateria novinha em folha.

Atualmente, a fabricante possui 3.405 estações de troca de bateria espalhadas pela China. Destas, cerca de mil estão localizadas em rodovias, um verdadeiro respiro para quem está na estrada. É interessante notar que mais da metade da energia usada pelos carros da Nio vem dessas estações. Enquanto isso, o mercado automotivo chinês continua a se evoluir, com novos modelos como o Haval Big Dog 2026 ganhando destaque.

Desde que começou a oferecer o serviço de troca em 2018, as estações da Nio já forneceram mais de 4,2 bilhões de kWh de eletricidade — o suficiente para abastecer mais de 2 milhões de residências por um ano! E tem mais: os motoristas que trocam suas baterias em vez de optar por um carregamento convencional economizam, em média, 109 horas. Se você já enfrentou um carregador lento, pode imaginar como isso é prático.

Falando em economia, a Nio estima que os motoristas economizaram juntos cerca de 20,9 bilhões de yuans — cerca de 2,9 bilhões de dólares! Isso dá uma média de 34 mil yuans de economia por usuário, especialmente quando você compara com os custos de veículos a combustão.

A trajetória da Nio nesse segmento começou lá em 2018, quando a primeira estação foi instalada em Shenzhen. Nos primeiros 29 meses, a empresa conseguiu alcançar um milhão de trocas. Em julho de 2022, esse número saltou para 10 milhões, e, com o crescimento exponencial, 50 milhões foram alcançados em agosto de 2024, seguidos por 70 milhões em abril de 2025. Já a Tesla está se preparando para intensificar a competição com novas versões de seus modelos.

Além das trocas de baterias, a Nio se destaca em infraestrutura de carregamento. A fabricante já conta com 2.896 estações de supercarregamento e mais de 13 mil pontos, além de 1.778 estações de carregamento de destino. Juntas, essas estruturas somam quase 27 mil pontos no país, um verdadeiro conforto para os motoristas elétricos.

Como se não bastasse, em março deste ano, a Nio firmou uma parceria com a CATL, sua fornecedora de baterias, com o intuito de expandir ainda mais a rede de troca. O objetivo? Criar a maior estrutura desse tipo do mundo! Isso tudo reflete a crescente popularidade dos veículos elétricos na China, que continua a ganhar novos adeptos, como o inovador Dongfeng Warrior 817.

É um momento empolgante para os amantes de carros elétricos!