Confiar em Raynor Winn foi nosso maior erro

Uma família de Gwynedd, no País de Gales, está acusando a autora do livro “The Salt Path”, Raynor Winn, de ter desviado dezenas de milhares de libras de seu negócio. Ros Hemmings e sua filha Debbie Adams, residentes em Pwllheli, afirmam que Raynor, que trabalhou para a empresa familiar no início dos anos 2000, teria roubado aproximadamente £64.000.

As alegações surgem após uma investigação que criticou a veracidade da narrativa de Raynor Winn sobre sua vida em seu livro “The Salt Path”, que foi adaptado para o cinema, estrelado por Gillian Anderson e Jason Isaacs. Em resposta, Raynor afirmou que a reportagem era “extremamente enganosa” e contestou as afirmações feitas.

“The Salt Path”, publicado em 2018, relata a jornada de um casal que decide percorrer a trilha de 1.014 km da Costa do Sudoeste da Inglaterra após perderem sua casa devido a um mal negócio. A reportagem, por outro lado, revela que Raynor, cujo nome verdadeiro é Sally Walker, e seu marido, Moth Winn, passaram por dificultosas circunstâncias financeiras, que teriam se agravado após ela ter contraído um empréstimo para cobrir o que ela foi acusada de ter desviado de seu ex-empregador, Martin Hemmings, que faleceu em 2012.

Ros e Debbie revelaram que inicialmente não suspeitavam de nada. Ros, que tinha uma boa relação com Moth, que trabalhou com ela no National Trust nos anos 1990, recomendou Raynor para o cargo de contadora após sua saída de um hotel. No entanto, com o tempo, as receitas do negócio começaram a diminuir drasticamente, o que levou Martin a investigar.

Debbie relembra um momento difícil em que seu pai, angustiado, ligou para ela dizendo que não conseguia entender por que não havia dinheiro, apesar de estar trabalhando duro. Certa vez, ele descobriu que havia milhares de libras sumindo. Após consulta com o banco, o casal se deparou com a ausência de entre £6.000 e £9.000. Isso levou Martin a procurar ajuda policial e a contatar um advogado local.

Após um período de tensão e incertezas, Raynor visitou a família e entregou um cheque de £9.000, alegando que era tudo o que poderia recuperar, pois havia vendido bens de sua mãe. Os Hemmings aceitaram a quantia, seguindo a recomendação da polícia de que poderiam não ver mais dinheiro.

Ao revisarem os registros financeiros do negócio, a família descobriu que Raynor havia desviado aproximadamente £64.000. A situação se complicou ainda mais quando eles receberam uma proposta para pagar a quantia de volta, que somava cerca de £90.000, mas com a condição de não processá-la criminalmente, acordo que Martin acabou assinando.

Raynor reconheceu, em um comunicado, que cometeu “erros” no passado, mas ressaltou que não foi acusada oficialmente. Ela acrescentou que o caso foi resolvido de forma amigável, sem reconhecimento de culpa.

Ros compartilhou que não leu “The Salt Path” porque acredita que a história não retrata a verdade sobre a razão de perderem a casa. Ela expressou sua indignação sobre como a narrativa foi apresentada. Sua filha, Debbie, afirmou que deseja que a verdade venha à tona.

As duas disseram que decidiram se pronunciar agora para dar voz à memória de Martin e expressar seus sentimentos sobre a situação que enfrentaram. A polícia de North Wales informou que não pode confirmar ou negar informações sobre Raynor Winn. Os representantes dela reafirmaram que ela recebeu apoio de muitos leitores.