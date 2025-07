Moda Avante impulsiona inovação na Expocrato 2025

O Programa Moda Avante está participando da Expocrato 2025, uma importante feira que acontece de 13 a 20 de julho no Ceará. Essa iniciativa é resultado de uma parceria entre várias instituições, incluindo o Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará), a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), além de sindicatos do setor de roupas e confecções e o Sebrae Ceará. O principal objetivo do programa é promover a inovação nas indústrias de moda do Ceará e aumentar a visibilidade das marcas locais.

Fábio Braga, especialista em inovação do IEL Ceará, enfatiza a importância do evento para fortalecer as conexões entre governo, empresas e instituições de ensino. Segundo ele, o evento vai além de apenas mostrar os produtos; a intenção é criar oportunidades de negócios, parcerias e, assim, ajudar as empresas a se destacarem na economia local.

Nesta edição da Expocrato, foi criado um espaço chamado ExpoCeará Outlet, exclusivo para que empresas participantes do Moda Avante possam expor e vender seus produtos. Isso acontece com o apoio institucional e do governo, que facilita o acesso a novos mercados e aumenta a visibilidade dos produtos locais.

As empresas que tiveram a oportunidade de participar foram selecionadas com base em critérios como associação ao setor, capacidade produtiva, proposta comercial e diversidade de produtos. Os organizadores procuraram refletir a variedade do setor da moda cearense, que inclui desde roupas jeans até peças infantis e sustentáveis. Essa curadoria foi realizada pelo Sindroupas, com suporte do IEL Ceará.

Paulo Rabelo, presidente do Sindroupas, destacou que a presença na Expocrato é uma chance importante para impulsionar o desenvolvimento da moda no interior do estado. Ele acredita que participar de um evento desse porte é muito mais do que apenas vender; é uma oportunidade de conectar tradição, cultura e consumo.

Nos primeiros dias de evento, Rabelo observou um grande engajamento do público com os produtos apresentados. Ele notou um interesse genuíno pelas marcas locais e pelas histórias por trás de cada produto. A expectativa é que até o final da feira, o projeto Moda Avante se consolide como uma iniciativa duradoura, com potencial para se repetir nos próximos anos.

O Moda Avante foi lançado em novembro de 2024 e tem como meta capacitar as empresas do setor de moda cearense para um mercado mais competitivo. As ações do programa incluem workshops, consultorias e eventos que promovem a troca de experiências. O objetivo é ajudar os empresários a melhorarem suas práticas de gestão e a fortalecerem suas marcas.