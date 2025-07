Nio lança Onvo L90, SUV com opção de aluguel de bateria

A Onvo, uma marca que faz parte da Nio Inc., acaba de lançar o novo SUV L90, que promete arrasar especialmente para as famílias. O evento de apresentação ocorreu em Hangzhou, na China, e marca uma jogada importante da empresa no mercado automotivo por lá.

As entregas da versão com seis lugares começam em 1º de agosto, enquanto a de sete lugares deve chegar ao público no final de setembro. Para quem precisa de espaço extra, essa variedade é um grande atrativo.

O preço do L90 é bem competitivo. Começando pela versão padrão, que já inclui uma bateria de 85 kWh, o valor inicial é de 265.800 yuans. Isso representa uma queda de mais de 14 mil yuans em relação ao preço da pré-venda. E para quem preferir o sistema de aluguel de baterias, conhecido como BaaS, o preço do carro cai para 179.800 yuans. Com certeza, uma alternativa que pode facilitar a vida de quem não quer se preocupar com a troca de baterias.

A Nio está apostando alto nesse modelo, que pode ser crucial para que a empresa alcance seu primeiro trimestre lucrativo em 2025. O L90 é o segundo carro da Onvo, seguindo a linha do L60, um SUV médio, e agora mira em um público que busca conforto, espaço e tecnologia para a família.

Com 5,15 metros de comprimento e quase dois metros de largura, o L90 tem um porte que faz chegar a compará-lo com outros SUVs grandes, como o Li L9.

O modelo vem em três versões: Pro, Max e Ultra. A configuração de seis lugares começa em 265.800 yuans, e a de sete lugares em 271.800 yuans. Já as versões mais completas podem chegar a 299.800 yuans — tudo depende do que você realmente quer.

Uma das tecnologias que mais chama atenção é a plataforma de 900 volts, que garante maior eficiência no uso de energia e um carregamento bem mais rápido se comparado aos sistemas tradicionais de 400 volts. Essa tecnologia já está na mira de outras fabricantes, como a Geely, que está indo pelo mesmo caminho.

As versões Pro e Max possuem tração traseira e uma potência de 340 kW, o que significa que você acelera de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos. Agora, se você optar pela Ultra, ganha um motor extra na dianteira e consegue fazer essa mesma aceleração em apenas 4,7 segundos, além de contar com tração integral. Para quem adora sentir a adrenalina ao pisar no acelerador, essa opção é tentadora.

Com a bateria de 85 kWh, a autonomia no ciclo CLTC pode chegar a 605 km nas versões de tração traseira e 570 km nas de tração integral. Tem também a opção de uma bateria menor de 60 kWh, pensando em quem souha uma economia adicional, embora com uma autonomia reduzida.

Um diferencial bem interessante da Nio no L90 é a possibilidade de troca rápida da bateria. Com mais de 3.400 estações de troca espalhadas pelo país, sendo mil em rodovias, fazer uma viagem longa fica muito mais prático. E não podemos esquecer que a BYD, outra gigante do setor, ocupa a 91ª posição na lista Fortune Global 500 de 2025, mostrando que o mercado chinês está bombando.

Para dar um empurrãozinho nas vendas, quem comprar o L90 até 31 de agosto terá 40% de desconto em alguns opcionais e ainda cinco anos de assistência gratuita com o sistema NOA (Navigation on Autopilot). Ao contrário de muitos modelos, esse SUV chegou para atrair quem preza por um carro grande, tecnológico e com um verdadeiro espaço para a família.