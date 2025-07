Detran-CE realiza palestras na Semana Nacional do Motociclista

Detran-CE Promove Palestras em Semana Nacional do Motociclista

Na quarta-feira, 30 de julho de 2025, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) organizou um ciclo de palestras para celebrar a Semana Nacional do Motociclista. O evento aconteceu na sede do Detran, em Fortaleza, e teve como principal objetivo conscientizar motociclistas sobre a segurança no trânsito e o respeito às leis estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A abertura do evento foi feita pelo superintendente do Detran-CE, Waldemir Catanho, que destacou a importância da contribuições dos motociclistas no tráfego. Ele afirmou que os motociclistas, tanto aqueles que usam a moto para transporte particular quanto os profissionais, desempenham um papel crucial na segurança viária. Catanho ressaltou que essa discussão é fundamental para a educação do trânsito.

O evento contou com a presença de servidores do Detran-CE, representantes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza, membros do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE), além de motociclistas profissionais. Essa diversificada audiência enriqueceu o debate sobre a condução segura e as melhores práticas no trânsito.

Uma das ações práticas realizadas durante a palestra foi a distribuição de antenas corta-pipas para os motociclistas presentes. Esses dispositivos são importantes para proteger os condutores e passageiros de acidentes provocados por linhas com cerol, linha chilena e outros materiais cortantes usados em pipas. A instalação desse equipamento tem como intuito aumentar a segurança no tráfego e reduzir os riscos de acidentes.

O evento fez parte de uma série de iniciativas que buscam promover a segurança viária e a prevenção de acidentes, especialmente envolvendo motociclistas, um grupo que enfrenta riscos elevados nas estradas. A Semana Nacional do Motociclista é uma oportunidade para reforçar a importância da atenção e do cuidado ao se pilotar uma motocicleta.