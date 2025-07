Roupas a evitar em voos, segundo aeromoças

Viajar de avião pode ser uma experiência incrível, mas a escolha das roupas certas faz toda a diferença. Quem já passou horas sentado em um poltrona apertada sabe como o que você veste pode transformar o conforto da viagem. Vamos dar uma olhada no que você deve evitar e no que pode ajudar a garantir um voo mais tranquilo.

Quando se trata de roupas para voar, o foco deve ser no conforto. O espaço reduzido das aeronaves exige que as peças escolhidas não restrinjam seus movimentos e te deixem à vontade. E, se você está planejando um voo longo, a dica é evitar aquelas peças que podem te deixar inseguro, principalmente quando o assunto é usar o banheiro.

Peças que podem comprometer o conforto

Evitar roupas apertadas é fundamental. Aqueles jeans justos que você adora podem ser uma má ideia para voar. Isso porque roupas que comprimem o corpo podem prejudicar a circulação sanguínea, aumentando o risco de incômodos indesejados, como inchaços. Em vez disso, opte por calças de tecido flexível, como moletom ou leggings, que vão te dar mais liberdade para se mover durante o voo.

Quando o assunto é calçado, prefira sapatos fechados. Embora sandálias e chinelos sejam superpráticos, eles expõem os pés a superfícies que nem sempre estão limpas, como o chão do avião. Escolher um par de sapatos que seja fácil de colocar e tirar é uma boa pedida, especialmente por questões de higiene e segurança em casos de emergência.

Ajustando-se às temperaturas variáveis

As temperaturas dentro do avião costumam ser uma verdadeira montanha-russa. Por isso, montar um look em camadas é uma estratégia eficaz. Assim, você pode se ajustar facilmente às variações, seja adicionando um agasalho ou tirando uma blusa quando sentir calor.

Além disso, roupas que cobrem mais o corpo também ajudam a evitar o contato com superfícies que podem estar sujas. Camisas de mangas longas e calças de tecidos leves mas adequados ajudam bastante a deixar a experiência de voo mais agradável.

Priorizando funcionalidade ao escolher o look

Escolher peças funcionais e cómodas vai facilitar a sua vida, especialmente quando você passa pela segurança do aeroporto. Optar por mochilas torna mais prático guardar seus pertences de forma organizada. E, ao escolher acessórios, procure por opções práticas que ajudem, e não atrapalhem.

No final das contas, o segredo é equilibrar conforto e flexibilidade na hora de escolher o que vestir para viajar. Com algumas dicas simples, você pode ter uma experiência muito mais tranquila e agradável no céu.