Nio inicia pré-venda do ES8 Gen 3, maior SUV elétrico da China

A Nio começou a pré-venda do seu novíssimo SUV elétrico ES8 no dia 21 de agosto, lá na China. E já podemos dizer que ele promete ser um verdadeiro colosso no segmento de SUVs de luxo! O preço inicial gira em torno de 416.800 yuans — o que dá aproximadamente R$ 312.360. Para quem escolher o sistema BaaS (Bateria como Serviço), o valor cai um pouco, para 308.800 yuans, ou cerca de R$ 231.185. As entregas devem começar no final de setembro, então quem está na expectativa não vai precisar esperar muito.

Um dos principais destaques do ES8 é o seu tamanho. Ele cresceu bastante: são 5,28 metros de comprimento, 2,01 metros de largura e 1,80 metros de altura, com um entre-eixos generoso de 3,13 metros. Para quem gosta de viajar com a família ou os amigos, ele oferece opções para seis ou sete lugares. E vamos combinar, rivalizar com gigantes como o Aito M8 e o Aito M9 não é tarefa fácil, mas o ES8 vem bem preparado.

Sob o capô, o bicho é impressionante! Com tração integral e dois motores elétricos que entregam juntos 707 cv e um torque de 700 Nm, ele chega a 100 km/h em apenas 3,97 segundos. Isso mesmo! É quase como um carro esportivo, mas com a vantagem de ser um SUV. A bateria que vem de série tem 102 kWh, garantindo uma autonomia de até 635 km em um ciclo urbano. E se precisar de uma carga rápida, em apenas 5 minutos é possível recuperar 250 km, ideal para quem enfrenta o trânsito das grandes cidades.

Agora, sobre o interior do ES8, prepare-se para se surpreender! Ele vem equipado com uma tela panorâmica de 48 polegadas, e um display central AMOLED de 16,4 polegadas. Se você gosta de tecnologia, vai ficar encantado. As comodidades são de primeira: bancos que reclinam até 151 graus, sistema de climatização para cinco zonas, carregadores sem fio e até mesas dobráveis. E para completar, um sistema de som Dolby Atmos com nada menos que 27 alto-falantes, perfeito para quem ama um som de qualidade dentro do carro.

O design também não fica para trás. Com a filosofia “Design para o Sucesso”, o ES8 traz uma assinatura de luz diurna que é pura classe, faróis adaptativos, maçanetas que se escondem e uma incrível barra de LED na traseira com 600 pontos de luz. As rodas forjadas de 22 polegadas vêm cobertas com pneus Pirelli P Zero, e o carro pode ser escolhido em seis cores diferentes, incluindo um cinza exclusivo que está dando o que falar.

Outra dica interessante é a suspensão a ar adaptativa, que pode ser ajustada em até ±50 mm. E adivinha? Tem até um modo “Easy Entry”, que abaixa o carro para facilitar o acesso. Falando em segurança, o ES8 está muito bem equipado: vem com LiDAR, câmeras de alta definição, radar 4D e um processador avançado que dá suporte ao sistema de condução autônoma da Nio.

Se você está pensando em espaço, o porta-malas inicial tem 547 litros e pode chegar até 3.230 litros com os bancos rebatidos, sem contar um compartimento frontal de 230 litros. Com tanta tecnologia e conforto, esse SUV promete ser um dos favoritos para quem ama viajar com a família sem abrir mão do estilo.