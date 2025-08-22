Notícias

Cartão Nubank oferece vantagens exclusivas para suas compras

2 horas atrás
Novo cartão Nubank traz vantagens exclusivas que podem transformar suas compras

Com o cartão Ultravioleta, a Nubank traz uma série de vantagens para os usuários, especialmente para quem curte viajar. A ideia é oferecer um leque de opções para aproveitar ao máximo essa experiência, seja ganhando pontos, seja recebendo cashback nas compras. Além disso, tem a vantagem de acesso a salas VIP, incluindo opções internacionais mediante compras.

Outra novidade bacana é a isenção do IOF nas compras em outros países e o acesso à internet em destinos do exterior. A Nubank está sempre buscando se adaptar às necessidades dos clientes, continuando a inovar no mercado.

Experiências inéditas

No dia 19 de agosto de 2025, rolou um evento especial para falar sobre o cartão Nubank focado no público premium. Um dos pontos altos é a possibilidade de integrar o cartão com programas como Smiles, LATAM Pass e Azul Fidelidade. Isso significa que a cada dólar gasto, você pode acumular pontos que duplicam, tornando a experiência ainda mais interessante.

Outra característica legal do cartão Nubank é que ele oferece 1,5% de cashback em compras. A boa notícia é que esse valor é creditado na conta do cliente imediatamente, sem precisar esperar até a fatura chegar. Essa facilidade chama a atenção de quem busca praticidade e agilidade nas transações.

Além disso, os pontos acumulados podem ser utilizados tanto em milhas quanto em cashback, dependendo do que o cliente preferir. A flexibilidade é uma das palavras-chave do cartão, que se adapta a diferentes perfis e estilos de vida.

No quesito conforto, o cartão Ultravioleta oferece acesso a mais de 1.700 salas VIP em aeroportos pelo programa Priority Pass. Isso proporciona uma experiência muito mais agradável enquanto se espera pelo voo. Para quem viaja com frequência, essa é uma mão na roda.

E se você costuma fazer compras no exterior, o cartão ainda se destaca por não ter a cobrança do IOF, uma excelente alternativa para quem está sempre em movimento. Ao levar um acompanhante, o acesso à sala VIP no Aeroporto de Guarulhos (GRU) é ilimitado, tornando a viagem ainda mais confortável e prática.

