Chuvas insuficientes e temperaturas elevadas afetam o solo

Os próximos dias prometem trazer uma verdadeira montanha-russa climática para várias partes do Brasil. Em algumas regiões, a chuva vai aparecer com força, enquanto em outras, o sol vai brilhar e o tempo seco deve durar.

De acordo com o boletim mais recente do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região Sudeste será uma das mais impactadas entre agosto e outubro, enfrentando uma crise climática. As previsões indicam que, em muitas áreas, as chuvas podem ter uma redução de até 30 mm, um índice bem abaixo da média histórica. Na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, a situação pode ser ainda mais grave, com a queda podendo chegar a 50 mm.

Por conta disso, locais como o Rio de Janeiro, Espírito Santo, o norte de São Paulo e o centro-sul de Minas Gerais podem ter uma disponibilidade hídrica bastante comprometida, com valores menores que 30% ao longo do trimestre. Quem mora por lá deve se preparar para algumas mudanças no dia a dia.

E não é só a escassez de chuvas que vai preocupar, as temperaturas também devem aumentar consideravelmente. Em áreas como o oeste paulista e o Triângulo Mineiro, espera-se um acréscimo de até 2 ºC, enquanto no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, a elevação pode ser de 0,5 ºC.

Além do Sudeste: a crise climática do trimestre afeta outras regiões

Embora o Sudeste esteja no olho do furacão, as mudanças climáticas vão se sentir em quase todas as partes do país.