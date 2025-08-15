Nio inicia entregas do Firefly EV na Noruega e Holanda

A Nio resolveu inovar e lançou a marca Firefly em dezembro de 2024, lá no Nio Day. A ideia é disputar um espaço no mercado de carros elétricos compactos premium, enfrentando gigantes como Mini e Smart. O primeiro carro da marca, o Firefly EV, apareceu para o mundo em abril de 2025 e tem um preço que varia de 119.800 a 125.800 yuans (algo entre 16.610 e 17.440 dólares).

As vendas começaram na China no final de abril e, em apenas três meses, o hatchback conseguiu entregar mais de 10.200 unidades. Um dado interessante é que em julho, o Firefly EV foi reconhecido como o carro pequeno mais seguro de acordo com a avaliação do C-IASI. Ele recebeu nota máxima em todas as áreas, o que é um baita reconhecimento.

Expansão Internacional

Em 14 de agosto de 2025, a Firefly deu o primeiro passo em direção à expansão internacional, começando suas entregas na Noruega e na Holanda. Inicialmente, foram apenas seis unidades em cada país, mas a marca vê esses mercados como portões para uma presença mais forte na Europa.

Os preços, claro, variam bastante conforme o local. Na Noruega, o Firefly EV custa entre 279.900 e 299.900 coroas (cerca de 27.500 a 29.470 dólares), enquanto na Holanda ele sobe para 29.900 a 32.500 euros (aproximadamente 34.930 a 37.970 dólares). Isso é bem mais do que o preço na China, em função dos altos impostos e tarifas de importação da União Europeia.

Especificações e Recursos

Falando um pouco mais sobre o Firefly EV, ele mede 4,00 metros de comprimento e possui um motor elétrico traseiro que entrega 141 cv, com uma bateria de 42,1 kWh. Isso garante uma autonomia de até 330 km no ciclo WLTP — ótimo para esses trajetos urbanos que a gente faz no dia a dia.

O interior do carro é bem equipado. São nove airbags, um sistema de som com 14 alto-falantes e uma iluminação ambiente com 256 cores. Para quem gosta de conforto, ele está disponível em duas versões, trazendo itens como bancos aquecidos, câmera de ré e até um teto solar. E quem não gostaria de ter a função de massagem nos assentos dianteiros? Só isso já vale uma volta ao volante.

Planos Futuros

Até o final de 2025, a Nio planeja levar a Firefly para cerca de 20 países, com destinos como Bélgica, Áustria, Hungria, Portugal e Grécia. Também está prevista uma versão com volante à direita até outubro. A marca está apostando na combinação de segurança, conforto e um design que chamem a atenção do consumidor europeu.

Dirigir um carro como o Firefly EV pode ser uma experiência incrível, especialmente se você prioriza modernidade e sustentabilidade na sua rotina automotiva.