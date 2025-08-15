Notícias

Eclipse do século terá duração recorde, afirma NASA

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
A NASA anunciou uma novidade que promete encantar a todos: no dia 2 de agosto de 2027, teremos o maior eclipse solar total do século! O céu ficará escuro por impressionantes 6 minutos e 23 segundos. É algo que merece a nossa atenção, não é mesmo?

Esse show celeste vai ser mais visível no hemisfério oriental e está deixando cientistas e amantes da astronomia em polvorosa. Quem não adoraria ver um fenômeno desse tipo de perto?

Detalhes do eclipse solar

Para entender o que vem pela frente, é importante saber que, nesse dia, a Lua vai estar na sua posição mais próxima da Terra, conhecida como perigeu. Isso significa que ela parecerá um pouco maior no céu, enquanto o Sol parecerá um pouco menor. Essa combinação única é o que torna o eclipse tão longo, e não teremos outro igual até 2114!

Onde o eclipse será visível?

A faixa onde o eclipse será total vai atravessar 11 países em três continentes. Ele começará na Espanha e seguirá por Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iémen e Somália.

Se você estiver em alguma dessas localidades, vai poder testemunhar o dia se transformar em noite por alguns instantes. E se você não estiver nessas áreas? Não se preocupe! Um eclipse parcial será visível em grandes partes da África, além de algumas regiões da Ásia e Europa.

Potencial científico do eclipse

Esse evento não é só um espetáculo visual; ele também traz oportunidades incríveis para a pesquisa científica. Durante a totalidade, é possível observar a coroa solar, que é a atmosfera externa do Sol. Isso fornece uma chance única para estudar a radiação solar e suas interações com a Terra.

Cientistas e pesquisadores estarão prontos com seus instrumentos para coletar dados e expandir nosso conhecimento sobre a física solar e espacial. Esse evento grandioso deve chamar a atenção de pessoas do mundo todo, com transmissões ao vivo e muito entusiasmo no ar.

Se você é fã de astronomia ou simplesmente gosta de contemplar o céu, esse será, sem dúvida, um dia memorável. Prepare-se e marque na agenda!

