Coelhos selvagens têm alerta devido a vírus mutante

Nos Estados Unidos, especialmente em Fort Collins, Colorado, uma situação inusitada vem chamando a atenção: coelhos estão aparecendo com “chifres” e “tentáculos” no rosto. Esses crescimentos estranhos são causados por um vírus conhecido como papiloma de cauda de algodoeira, ou CRPV.

Esse vírus pode trazer complicações sérias, como a transformação em câncer. Além disso, a presença da papilomatose cutânea é um quadro interessante a ser observado nesses coelhos.

Como esse vírus se manifesta nos coelhos

Os primeiros sinais do vírus são manchas que se destacam na pele dos coelhos. Com o passar do tempo, essas manchas evoluem para verrugas, e o que realmente chama a atenção são os “tentáculos” que surgem nas regiões próximas à boca, olhos e bochechas.

Embora esses crescimento sejam considerados tumores benignos, a intensidade das alterações na pele dos coelhos pode ser muito notável. É bom saber que esse vírus não afeta os seres humanos, o que traz um alívio a quem tem coelhos como animais de estimação.

Esse vírus pode ser transmitido por carrapatos e mosquitos, que contaminar animais saudáveis ao picar um coelho já infectado. O receio é que essa situação se espalhe para outras regiões, especialmente no Centro-Oeste dos EUA.

Com os casos aparecendo com frequência, a Colorado Parks and Wildlife (CPW) está alertando a população a se manter afastada desses coelhos. Donos de coelhos em casa devem redobrar os cuidados, utilizando repelentes e telas de proteção, por exemplo.

Se algum animal de estimação acabar sendo infectado, existe a possibilidade de cirurgia. Essa intervenção pode ser feita para evitar que as lesões evoluam para um quadro de câncer. Portanto, agir com cautela é essencial para que a situação não se agrave. Cuidar bem dos nossos bichinhos é sempre prioridade!