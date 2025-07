Nio encerra parceria com JAC após conquista de qualificação

A Nio, conhecida por seus carros elétricos que têm conquistado os motoristas, está dando um passo importante na sua trajetória. A montadora acaba de encerrar a parceria com a JAC, o que significa que agora não precisa mais da ajuda da tradicional fabricante chinesa para produzir seus veículos. Com isso, a joint venture chamada Jianglai Advanced Manufacturing Technology chegou ao fim, e a Nio segue sua jornada sozinha.

Essa mudança vem após a Nio garantir, em dezembro de 2023, sua própria licença para fabricar automóveis na China. E o melhor: agora a empresa tem controle total das fábricas F1 e F2, que antes operavam sob o nome da JAC. Agora, você verá os carros da Nio rodando por aí, sem mais nenhum rótulo da antiga parceria.

Essa joint venture foi formada em março de 2021, numa época em que a Nio ainda estava em busca de sua autonomia. Naquele período, a Nio ficou com 49% da sociedade, enquanto a JAC ficou com 51%. Um passo ousado, mas que rendeu frutos: em pouco tempo, a Nio aumentou sua participação para 50%.

O fim dessa colaboração está sendo comunicado aos credores e as notificações devem ser enviadas entre 10 de junho e 24 de julho. Já deu pra ver como o mercado de veículos elétricos está em plena ascensão na China, certo? A competição está acirrada, com novos modelos batendo à porta e tentando encarar gigantes como o Tesla Model Y.

No começo, a parceria com a JAC foi crucial para a Nio. Sem uma licença própria, a jovem marca precisou da estrutura da JAC para colocar seus carros nas ruas. Isso também permitiu que os modelos saíssem já com duas marcas, aumentando a visibilidade. Agora, com essa nova fase, a Nio pode brilhar sozinha e controlar toda a sua produção.

Se você é como eu e adora acompanhar as novidades do mundo automotivo, sabe que isso reflete um avanço de autonomia para a Nio. Embora a parceria tenha sido essencial no início, a montadora está pronta para dar novos voos sozinha.

Nos últimos tempos, pouco se falou sobre a Jianglai, mas é possível que tenha sido uma peça chave na produção dos modelos F1 e F2. Marcas como a Nio são apenas um dos exemplos do sucesso do setor automotivo chinês, onde, por exemplo, o Geely Galaxy E5 já vendeu mais de 150 mil unidades em menos de um ano.

Vale ressaltar que a política chinesa em relação a novas licenças automotivas também impulsionou a Nio a buscar essa parceria no passado. Mas agora, com sua estrutura própria consolidada, a empresa está livre para inovar e se destacar ainda mais. Enquanto isso, a produção de baterias sólidas pela Anwa, com o apoio da Chery, mostra que a busca por tecnologia e inovações no setor está em alta.