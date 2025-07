Uma semana intensa de emoções em Êta Mundo Melhor

A novela “Êta Mundo Melhor!” se prepara para uma semana cheia de emoções e reviravoltas, que prometem impactar a trajetória dos personagens. Nela, Candinho, interpretado por Sergio Guizé, terá um encontro significativo com seu filho, Junior.

### Tragédia à Vista

Nos próximos capítulos, o enredo será marcado por mais uma perda trágica na vida de Candinho. Após as mortes de Filó e Anastácia, é a vez de sua amiga Maria, interpretada por Bianca Bin. Ela será vítima de um atropelamento ao tentar ajudar Candinho, que vê seu filho nos braços de Zulma. Mesmo recebendo socorro, Maria não conseguirá sobreviver aos ferimentos, deixando Celso, interpretado por Rainer Cadete, viúvo.

### Passagem do Tempo

Além das tragédias, a narrativa também incluirá uma passagem de tempo, mostrando alguns anos depois. Candinho seguirá sua busca por seu filho, que agora se chama Samir e está mais crescido. Durante esse período, veremos a evolução da cidade de São Paulo, com várias mudanças impactando a vida dos personagens.

### Reencontro Emocionante

Um dos pontos altos da semana será o reencontro entre Candinho e seu filho. Os dois se encontrarão por acaso na rua, sem saberem que são pai e filho. Essa conexão repentina entre eles promete trazer ainda mais intensidade à trama.

### Informações sobre a Produção

“Êta Mundo Melhor!” é uma criação de Walcyr Carrasco, com texto final elaborado em parceria com Mauro Wilson. A novela conta com a colaboração de vários roteiristas e tem direção artística de Amora Mautner. A previsão é que a novela tenha 208 capítulos e se estenda até 27 de fevereiro de 2026, tornando-se uma das mais longas da faixa horária.

### O Que Vem a Seguir

Apesar de ainda ter um ano de exibição pela frente, a Globo já anunciou que a próxima novela das 18h será “A Nobreza do Amor”, com estreia prevista para 2 de março de 2026. Esta nova produção, que está sendo mantida em sigilo, contará com a participação da atriz Camila Pitanga como protagonista. A trama será ambientada em dois cenários: um reino africano fictício e o Nordeste brasileiro nos anos 1920.

Com essas promessas de reviravoltas e novos enredos, “Êta Mundo Melhor!” mantém o público ansioso para os próximos passos da história.