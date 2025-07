Bando Anunciador reúne multidão em Feira de Santana; veja fotos

Alegria e Tradição no Bando Anunciador de Feira de Santana

Neste domingo (6), a cidade de Feira de Santana foi palco de uma manifestação cultural vibrante e cheia de tradições. O Bando Anunciador, que existe desde o século XIX e marca o início das comemorações em honra à padroeira Senhora Sant’Ana, atraiu uma grande multidão ao centro urbano.

Cortejo Festivo

Grupos de diversos bairros, como Chácara São Cosme, Olhos D’Água, Tomba, Eucalipto e Queimadinha, se reuniram em um cortejo que levou milhares de pessoas às ruas. A criatividade foi um destaque nesta edição, com blocos que trouxeram personagens icônicos, incluindo um "boneco de Olinda". Fantasiados de maneira diversificada, os participantes representaram figuras históricas, populares, de contos e criações autorais. Entre os personagens mais lembrados estavam a Morte, a Abelha, o Pirata e o Chapolin Colorado.

Para a coordenadora de eventos do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca/Uefs), Sílvia Azevedo, o evento reafirma seu sucesso a cada ano. Ela mencionou o esforço de cerca de 20 funcionários do Cuca, além do suporte da Universidade e das secretarias municipais. “Apesar da chuva e do frio, as pessoas se fantasiaram, trouxeram suas famílias e amigos para celebrar,” comentou Sílvia.

União dos Grupos

Apesar de não haver inscrições formais para participar, a festa contou com cerca de 15 grupos tradicionais, além de dezenas de blocos espontâneos. Neste ano, os bandos da Chácara São Cosme e dos Olhos D’Água uniram forças, destacando a importância da colaboração e da boa disputa. Maria Bárbara, a rainha do bando dos Olhos D’Água, destacou a diversidade presente no evento: “Aqui você encontra muita diversidade,” disse.

O evento atraiu visitantes não só de Feira de Santana, mas de toda a região. Joao de Furão, prefeito de Conceição da Feira, estava presente pela primeira vez e ficou impressionado com a mobilização da comunidade. “Estou vendo a identidade de cada grupo e como todos se envolveram nessa festa,” afirmou.

Críticas e Protestos

O Bando Anunciador também serve como um espaço para protestos e críticas. O professor Elson Moura participou com o bloco "Direitos se Cumprem", abordando as reivindicações da classe dos educadores, enquanto outros grupos levantaram bandeiras sobre a crise no plano de saúde Planserv. A enfermeira Gerusa Ché expressou a insatisfação da classe com a falta de atendimentos e credenciamentos.

Segurança e Apoio da Prefeitura

A segurança do evento foi garantida pela Polícia Militar, que atuou em parceria com a Prefeitura de Feira de Santana. O secretário de Cultura, Cristiano Lobo, reconheceu o trabalho conjunto que possibilitou a realização do evento. “Foi uma festa tranquila, onde as pessoas puderam se expressar de forma alegre e criativa,” destacou Lobo.

Mesmo com a chuva e o frio, o espírito festivo dominou. Foliões como Nazaré Melo e o vereador Pedro Américo mostraram sua animação e respeito pelas tradições. Nazaré celebrou a diversidade religiosa, enquanto Pedro comentou sobre a importância de manter viva a tradição.

Conclusão

Assim, o Bando Anunciador de 2023 confirmou sua relevância como um dos mais importantes eventos culturais de Feira de Santana, unindo tradição, alegria e espaço para reivindicações sociais. Após o desfile, os participantes se dispersaram em frente ao Mercado de Arte Popular, onde puderam continuar aproveitando a festa.