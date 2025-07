Loteria Federal 5985: resultado de hoje, 23 de julho de 2025

Loteria Federal 5985: Bilhete de São Bento do Sul Fatura R$ 500.000,00

Nesta quarta-feira, 23 de julho de 2025, ocorreu o sorteio da Loteria Federal 5985, que resultou em um prêmio de R$ 500.000,00 para um bilhete vendido em São Bento do Sul, Santa Catarina. Esta cidade, que possui cerca de 85 mil habitantes, é conhecida por sua forte tradição na indústria moveleira e pela sua economia voltada à exportação, além de destacar-se pela preservação de influências culturais alemãs. A cidade também é famosa por seus eventos que valorizam o patrimônio histórico e cultural, tudo isso aliado a um planejamento urbano eficiente e a belezas naturais.

Os números premiados nesta loteria foram:

1º prêmio: Bilhete 000478 – R$ 500.000,00

2º prêmio: Bilhete 033331 – R$ 35.000,00

3º prêmio: Bilhete 087748 – R$ 30.000,00

4º prêmio: Bilhete 047526 – R$ 20.000,00

5º prêmio: Bilhete 007899 – R$ 17.339,00

A tabela abaixo resume os detalhes dos bilhetes premiados:

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1º 000478 Lotérica Boehmerwald São Bento do Sul/SC R$ 500.000,00 2º 033331 Lotérica Trilha Certa Brasília/DF R$ 35.000,00 3º 087748 Lotérica Enseada Ltda São Francisco do Sul/SC R$ 30.000,00 4º 047526 Rodolotto Salvador/BA R$ 25.000,00 5º 007899 Rodoloto Santa Maria/RS R$ 20.363,00

Como Funciona a Loteria Federal?

A Loteria Federal, administrada pela Caixa Econômica Federal, tem um formato de participação bastante acessível. O apostador pode comprar um bilhete inteiro, que custa R$ 40,00 e é dividido em 10 frações, cada uma custando R$ 4,00. Se o número do bilhete ou fração comprado coincidir com o número sorteado, o participante ganha o prêmio equivalente.

Os sorteios acontecem regularmente duas vezes por semana, sempre às quartas e sábados, e são transmitidos ao vivo pelo canal oficial da Caixa. Além disso, há ainda sorteios mensais especiais e um sorteio anual de Natal.

Premiação Adicional

Além do prêmio principal, existem várias outras formas de ganhar na Loteria Federal, como acertar números das dezenas, centenas ou unidades que também são sorteadas. Para receber os prêmios, os vencedores podem se dirigir a qualquer lotérica ou a uma agência da Caixa Econômica Federal. Vale lembrar que prêmios acima de R$ 2.259,20 devem ser retirados apenas nas agências, com a apresentação de documentos.

Probabilidades de Ganhar

As chances de ganhar em cada sorteio da Loteria Federal variam de acordo com o tipo de extração e a quantidade de bilhetes emitidos. Atualmente, as probabilidades são:

Extração de quarta-feira: 1 em 92.000

1 em 92.000 Extração de sábado: 1 em 96.000

1 em 96.000 Milionária Federal: 1 em 84.000

1 em 84.000 Especial de Natal: 1 em 85.000 (por série)

Essas informações ajudam os apostadores a entenderem suas chances de ganhar em cada sorteio. Para mais detalhes, recomenda-se consultar as informações oficiais disponíveis pela Caixa Econômica Federal.