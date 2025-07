NHTSA investiga 1,2 milhão de picapes Ram por falhas em recall

A gente sabe que picapes são paixão nacional, mas a última novidade envolvendo as famosas Ram deixou muitos motoristas preocupados. A NHTSA, a agência de segurança viária dos Estados Unidos, abriu uma investigação que afeta mais de 1,1 milhão de picapes Ram, e o motivo pode fazer qualquer um levantar a sobrancelha: falhas no sistema que interliga o freio à transmissão. E adivinha só? Isso aconteceu mesmo depois de dois recalls anteriores.

Os números não são nada animadores. Já foram registrados 14 relatos de problemas com o sistema, e, para piorar, seis incidentes resultaram em sete feridos. Isso tudo depois que os veículos passaram por reparos. Dá pra imaginar a frustração de quem conta com esses caminhonetes, né?

A investigação abrange as picapes das linhas 1500, 2500, 3500, 4500 e 5500, fabricadas entre 2013 e 2018. Se você é um desses proprietários, fique de olho. Esses modelos foram convocados anteriormente em dois recalls, que tratavam de falhas no Interruptor de Intertravamento da Transmissão do Freio, conhecido como BTSI. O primeiro recall, aliás, foi bem extenso, afetando mais de 1,4 milhão de picapes Ram.

Lá atrás, o problema era o superaquecimento do BTSI, que, quando ficava energizado por muito tempo, causava o inchaço do revestimento plástico e o desgaste da graxa. O resultado? O pino do sistema poderia travar na posição aberta. Isso significa que você poderia mover a alavanca de transmissão sem precisar pisar no freio. Bem perigosíssimo, né?

Por conta disso, a NHTSA agora quer reavaliar os recalls feitos e entender o que está acontecendo. O foco é descobrir se há outra causa para os problemas que ainda aparecem e garantir que o sistema BTSI funcione sem falhas. Outros fabricantes também não estão imunes a esses tipos de dor de cabeça: a Ford, por exemplo, anunciou um recall de mais de 200 mil veículos por falhas no sistema SYNC. Cada marca tem suas histórias, mas, no fim das contas, todos queremos segurança ao girar a chave na ignição ou ao pisar no acelerador.

Com tanta coisa em jogo, é bom que os proprietários estejam atentos e acompanhem as novidades. Afinal, segurança é prioridade, tanto na estrada quanto na cidade.