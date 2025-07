Fiat lança Strada Freedom com desconto de até R$ 19.633

A Fiat está com uma baita promoção para empresas e produtores rurais que querem comprar a picape Strada Freedom em julho. O interessante é que esse modelo tem duas opções: a versão com cabine simples, perfeita para o dia a dia de trabalho, e a cabine dupla, que oferece mais conforto e espaço para levar a galera.

Se você está pensando em pegar a versão com cabine simples (Freedom 1.3 CS), vai gostar de saber que o preço normal é de R$ 118.990. Mas com o desconto para CNPJ, esse valor cai para R$ 99.356,65! Uma economia de R$ 19.633,35 não é pouca coisa. É como ter um tanque cheio sem colocar a mão no bolso!

Para quem prefere a versão com cabine dupla (Freedom 1.3 CD), o cenário também é vantajoso. Normalmente, esse modelo sai por R$ 126.990, mas para empresas e produtores, a etiqueta fica em R$ 113.656,05. Um descontão de R$ 13.333,95! E lembre-se: essa promoção vai até o final de julho, então é bom ficar ligado na disponibilidade nas concessionárias.

E não é à toa que a Strada vem fazendo sucesso nas vendas. Em junho de 2025, ela foi o segundo veículo mais emplacado do país, com 11.474 unidades. Perdeu apenas para o Volkswagen Polo, que emplacou 11.492. Imagina a disputa acirrada!

Agora, vamos falar um pouco sobre o que a Strada Freedom tem de bom. Ambas as versões são equipadas com motor 1.3 GSE Flex, que entrega até 107 cavalos a 6.250 rpm e um torque de 13,7 kgf.m a 4.000 rpm. A transmissão é manual de cinco marchas, então o controle fica nas suas mãos.

E se você precisa de um carro seguro, a Strada não decepciona. Vem com controle eletrônico de estabilidade, direção elétrica, freios ABS e airbags (frontais e laterais). Para as famílias, o suporte Isofix é um baita aliado na hora de fixar cadeirinhas infantis. E tem mais: ar-condicionado, bancos em tecido cinza com detalhes da Fiat, e até calotas integrais para dar um charme.

Outro ponto forte são os detalhes práticos. A picape conta com ganchos para amarração de carga na caçamba, iluminação dela, e até um para-choque traseiro com estribos antiderrapantes. Já pensou quantas coisas você pode transportar?! As rodas de aço de 15 polegadas e pneus 195/60 R15 garantem uma boa aderência, ideal para quem pega estrada com frequência.

### Fiat Strada Freedom para CNPJ em julho de 2025:

| Versão | Preço de tabela | Preço para CNPJ | Descontos |

|———————|——————–|——————–|———————|

| Freedom 1.3 CS | R$ 118.990,00 | R$ 99.356,65 | R$ 19.633,35 |

| Freedom 1.3 CD | R$ 126.990,00 | R$ 113.656,05 | R$ 13.333,95 |

É uma oportunidade e tanto para quem realmente precisa de um parceiro forte e econômico na estrada!