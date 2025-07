BYD entrega 90 mil veículos na Tailândia

A BYD acaba de comemorar uma grande conquista na Tailândia: a entrega do seu veículo de número 90 mil por lá, um D9 MPV da Denza, que é a sua linha de luxo. O momento foi celebrado em um evento simbólico onde o presidente da marca, Wang Chuanfu, entregou as chaves para Nualphan Lamsam, presidente da Associação de Futebol da Tailândia. É uma prova do quanto a montadora está se consolidando no mercado!

Esse marco coincide com o primeiro aniversário da fábrica da BYD na província de Rayong. Essa unidade é a primeira totalmente própria da empresa fora da China e tem uma capacidade impressionante: pode produzir até 150 mil carros por ano. Para quem curte saber sobre a produção, a fábrica está lá, funcionando a todo vapor.

Na linha de produção tailandesa, encontramos modelos elétricos como Dolphin e Seal, além do Atto 3, que por lá é conhecido como Yuan Plus. E olha que legal: a fábrica também teve a honra de dar vida ao BYD Chaser 05, um sedã híbrido plug-in que vai chegar ao mercado local como BYD Seal 5 DM-i. Pra quem adora um sedã, essa é uma novidade e tanto!

A produção na Tailândia começou no dia 4 de julho de 2024. E o primeiro carro a sair da linha foi nada menos que o veículo de número 8 milhões da BYD em todo o mundo. Até agora, a marca já superou 1 milhão de unidades entregues com direção autônoma. Agora, imagina a sensação de adquirir um carro com essa tecnologia?!

A entrada da BYD na Tailândia começou em 2022, primeiramente com a importação de veículos. Já em março de 2023, a montadora deu o primeiro passo para a construção da sua fábrica, mostrando que acredita no potencial do Sudeste Asiático. E quem dirige por lá sabe como o mercado está aquecido!

Em novembro de 2024, a Denza começou suas atividades na Tailândia lançando o D9 MPV, se firmando assim no segmento premium. É sempre bom ver novas opções de luxo nas ruas, não é?

Agora, se a gente olhar para os números, de janeiro a maio de 2025, a BYD vendeu 21.458 veículos na Tailândia, com um crescimento impressionante de 66,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Uma boa oportunidade para quem está pensando em trocar de carro, com várias ofertas no mercado!

Globalmente, a BYD anunciou a venda de 382.585 veículos de nova energia em junho de 2025, atingindo um recorde de exportações. Isso mostra que a montadora não está aqui para brincadeira! Com mais de 90 mil unidades vendidas fora da China, a BYD está firme no competitivo mercado automotivo, sempre abrindo novas possibilidades e ofertas para os consumidores.

É sempre bacana ver como o setor automotivo evolui e como novas tecnologias estão chegando para mudar a maneira como dirigimos e experimentamos nossas viagens.