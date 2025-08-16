Mustang Dark Horse chega ao Brasil em versão Shelby de 861 cv

O Ford Mustang Dark Horse já tá fazendo sucesso no Brasil, e adivinha? Ele ficou ainda mais audacioso lá fora! A Shelby, famosa por dar aquela turbinada em muscle cars, apresentou o Super Snake-R 2026 na Monterey Car Week, nos EUA. E, acredite, essa máquina tá com um V8 5.0 Coyote que passou de 507 cv para impressionantes 861 cv! Ou seja, é pura emoção para quem ama velocidade.

Esse super Mustang mantém a tração traseira e vem com duas opções de câmbio: o manual Tremec de seis marchas, que já é padrão no Dark Horse americano, e o automático de 10 velocidades, igual ao que encontramos por aqui. Quem já enfrentou um trânsito pesado sabe o quanto um câmbio esperto faz diferença na vida real, não é mesmo?

Para encarar esse aumento de potência, a Shelby fez algumas modificações interessantes. As buchas de borracha foram trocadas por rolamentos esféricos de metal. O resultado? Uma direção mais precisa e firme. Além disso, o pacote inclui amortecedores ajustáveis, um novo sistema de freios e uma barra de suporte traseira que conecta as torres dos amortecedores. Essa configuração transforma o carro em um monstro tanto na velocidade quanto nas curvas.

Só para ter uma ideia, o peso total subiu para 1.816 kg, mas é só 52 kg a mais que o Dark Horse original. Isso porque as rodas de magnésio forjado de 20″ são feitas sob medida e cada uma é cerca de 4 kg mais leve que as originais. Essa atenção aos detalhes faz uma diferença danada quando você tá buscando performance.

Visualmente, o Mustang Super Snake-R não decepciona. A cobra da Shelby substitui o emblema do cavalo, e a grade foi repaginada. As entradas de ar laterais no para-choque são maiores, dando aquela agressividade ao visual. Na traseira, uma asa gigante e um spoiler “ducktail” em fibra de carbono deixam o carro com um design ainda mais arrojado. Você não vai passar despercebido em nenhuma pista!

Falando um pouco do interior, o clima esportivo e refinado continua. Os bancos são confeccionados pela Shelby, com couro e Alcantara, e cada unidade traz uma plaqueta numerada. Nas versões com câmbio manual, a manopla do câmbio é personalizada, aquele toque que só quem curte carros entende.

Agora, claro, todo esse poder vem a um preço. O Shelby Super Snake-R 2026 começa em US$ 225.995, o que dá cerca de R$ 1,24 milhão na conversão direta. Um valor considerável, complicado para muitos, mas que entrega uma das versões mais potentes e exclusivas do Mustang já produzidas. Vale sempre lembrar que o Mustang Dark Horse no Brasil parte de R$ 649.000.

Quem é apaixonado por carros vai ficar de queixo caído com todas essas novidades!