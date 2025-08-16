Quatro cortes de cabelo em alta em 2025

As mudanças de cabelo são sempre um assunto popular, não é mesmo? Seja pela estética ou pelo impacto psicológico, um novo corte pode redefinir a aparência de alguém e trazer uma sensação de renovação.

Cada estilo, além de modificar o visual, carrega consigo uma forma de comunicação. A maneira como cortamos ou estilizamos o cabelo pode refletir nossa personalidade, estado de espírito e até nossas raízes culturais. Por conta disso, muitas pessoas estão sempre à procura do corte perfeito que não só combine com elas, mas que também transmita suas emoções e experiências.

E se você está em busca das últimas tendências, o cabeleireiro Wanderley Antunes, que já atendeu várias celebridades, lista quatro cortes que prometem ser hits em 2025. Eles atendem tanto quem quer mudar de forma discreta quanto aqueles que desejam uma transformação mais radical.

Long Layers

Esse corte é uma ótima pedida, especialmente para mulheres com traços mais marcantes. Ele traz um ar moderno e descomplicado, valorizando as ondas naturais do cabelo. Fica incrível para quem tem fios cacheados e, além disso, é fácil de manter. Essa versatilidade torna o Long Layers uma escolha bastante popular.

Shaggy Bob

Ideal para cabelos lisos, o Shaggy Bob é perfeito para quem procura um estilo mais jovial. Com a base reta, franjas e camadas, ele evita o volume nas laterais e traz muita personalidade ao visual. Esse corte é especialmente recomendável para formatos de rosto mais delicados, como os triângulos e ovais, que combinam bem com essa proposta despojada.

Blunt Bob

Se você prefere um look mais polido, o Blunt Bob é uma alternativa sofisticada. Sem camadas, ele cria um visual cheio e simétrico, transmitindo elegância. Esse corte é bastante versátil e pode se adaptar a diferentes tipos de cabelo, além de ressaltar os traços do rosto, o que o torna uma opção muito apreciada.

Double Long Bob

Assim como o Blunt, o Double Long Bob também se destaca pela sua versatilidade. Com camadas suaves, ele alivia o peso dos fios e se adapta a várias texturas. Esse corte é ótimo para quem tem o rosto oval, redondo ou quadrado, uma vez que suaviza e equilibra o formato facial, proporcionando um aspecto harmonioso e bonito.