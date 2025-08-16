Notícias

Dicas para aumentar a duração do perfume na pele

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 11 minutos atrás
2 minutos lidos
As melhores dicas para o perfume durar mais tempo na sua pele
As melhores dicas para o perfume durar mais tempo na sua pele

Perfumes são verdadeiros aliados na nossa rotina e em momentos especiais. Saber como fazer o aroma durar mais na pele faz toda a diferença. Algumas dicas simples podem ajudar você a aproveitar ao máximo sua fragrância favorita.

Para que o perfume se fixe melhor, a preparação da pele é essencial. Isso inclui a hidratação, o armazenamento adequado e a escolha dos pontos certos para aplicar o produto.

Fazendo o perfume durar mais tempo aplicado na pele

Uma pele bem hidratada ajuda a prender a fragrância por mais tempo. Por isso, usar um bom hidratante antes da aplicação do perfume é uma dica que não pode ser esquecida.

Outra estratégia importante é aplicar o perfume em áreas de pulso, como pulsos e pescoço. Essas regiões têm uma circulação sanguínea mais intensa, o que auxilia na difusão do aroma ao longo do dia. As dobras dos cotovelos e atrás dos joelhos também são ótimos pontos para garantir que o cheiro se espalhe.

Uma técnica interessante é criar uma “nuvem de perfume” e passar por ela. Isso garante que a fragrância seja distribuída uniformemente, fazendo com que você sinta o aroma de forma mais intensa.

Como armazenar e reaplicar o perfume?

Armazenar o perfume corretamente é fundamental. O ideal é deixá-lo em um lugar fresco e seco, longe de banheiros, onde a umidade e as variações de temperatura podem afetar sua composição.

Manter um frasco menor na bolsa pode ser uma boa estratégia para retoques durante o dia, especialmente em longos períodos de trabalho ou em eventos.

Adaptação às condições climáticas

O clima também afeta como o perfume se comporta na pele. No calor, fragrâncias mais leves tendem a evaporar rápido, enquanto no frio, perfumes mais encorpados tendem a durar mais. Assim, escolher aromas frescos para o verão e fragrâncias mais intensas para o inverno faz todo sentido.

A concentração dos perfumes é outro ponto importante. Os parfums possuem uma maior quantidade de óleos essenciais, o que garante uma duração mais longa. Já as eaux de toilette, sendo mais leves, são perfeitas para aqueles momentos em que você precisa reaplicar a fragrância com frequência.

Seguindo essas dicas práticas, você vai perceber como é possível manter seu perfume favorito perfumando seu dia desde a manhã até a noite. É só adaptar algumas pequenas coisas na sua rotina!

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 11 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

As 8 melhores flores para quem tem pouco espaço no jardim

Oito flores ideais para jardins pequenos

41 minutos atrás
Disney está oferecendo desconto exclusivo para viagens em família

Disney anuncia desconto especial para viagens em família

1 hora atrás
Caças dos EUA escoltaram avião de Putin no Alasca com quatro F-35 de quinta geração, projetados para missões furtivas estratégicas

Caças dos EUA escoltam avião de Putin no Alasca pela primeira vez

1 hora atrás
Motorista de aplicativo em São Paulo com símbolos de lucro e mobilidade, ilustrando reportagem sobre ganhos na profissão.

Salário de motoristas de aplicativo em São Paulo

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo