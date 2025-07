Museu realiza leilão de carros antigos e obras de arte

Você já foi ao museu Carde em Campos do Jordão e ficou com vontade de levar um carro clássico pra casa? Pois é, se você está com a grana sobrando, essa é a sua chance! A instituição está promovendo a sua famosa Winter Sale, que é uma mistura de exposição, leilão e venda direta de veículos antigos, além de obras de arte e memorabilia incrível.

O evento começou no dia 19 de junho com uma bela exposição dos clássicos disponíveis e a oportunidade de dar lances online. Ele vai até o dia 12 de julho, quando acontece o leilão presencial no museu. E o melhor: parte do que for arrecadado vai para a Fundação Lia Maria Aguiar, que realiza projetos sociais na região. Ou seja, além de adquirir uma peça rara, você ainda ajuda uma boa causa.

Durante essa venda, você pode conferir 32 veículos da reserva técnica do museu, dos quais o Ford V8 Phaeton de 1933 é o mais antigo. Tem também máquinas modernas como o potente Mercedes-AMG GT Black Series de 2021. Não dá pra perder essa variedade!

Dentre os destaques estão clássicos como dois Fusca Split Window de 1950 e 1953, um Rolls-Royce Silver Wraith LWB de 1959 e um Bentley R Type de 1953. Para os aficionados por esportivos, tem opções como o Corvette Stingray L48 de 1974 e duas Ferraris: a 308 GTSi de 1981 e a 348 Spider de 1995. E quem curte um bom clássico britânico, há um Lotus Esprit S4 de 1995 e até um MG TD de 1952.

Um verdadeiro paraíso automotivo, não é mesmo? Além dos consagrados, você vai encontrar raridades como o Toyota Bandeirante Xingu Bernardini, feito em 1985 para as Forças Armadas, e até um trator Ford 600 de 1954. Se a nostalgia fala mais alto, tem ainda uma Caravan Comodoro de 1979 e um Willys Interlagos conversível de 1965, junto com Fusquinhas e Karmann-Ghia.

Os lances começam livres, mas não espere pechinchas. O mais acessível é um Fusquinha Pé de Boi de 1965 por R$ 70 mil. Do outro lado da tabela, o AMG GT Black Series tem lance inicial de R$ 1.140.000 e pode chegar a R$ 3,8 milhões. Cada um tem seu charme, e o que não falta é opção pra todos os bolsos!

Um dos meus favoritos do leilão é o Citroën 2CV Charleston, pintado em bordô e preto, que parece novinho. Esse modelo é do último ano de produção, e garante um gostinho especial para quem é fã de clássicos europeus.

Obras de arte no pacote

Mas as surpresas não param nos carros. O evento também vai leiloar obras de arte de artistas renomados como Cícero Dias e Carybé. Tem até objetos de memorabilia automotiva, como rodas de Ferrari e uma bomba de combustível de 1940. Essas obras estarão expostas no Hotel Toriba, que é uma atração à parte em Campos.

Venda online, lances presenciais ou compra imediata

O formato é flexível. Você pode ver os carros no Carde, dar lances antecipados online e até comprar alguns modelos com preço fixo. O leilão final, no dia 12 de julho, vai contar com transmissão online, então dá pra acompanhar de qualquer lugar.

Além disso, a Fundação Lia Maria Aguiar vai se beneficiar com parte do dinheiro levantado. Eles cuidam de centenas de crianças e adolescentes com projetos sociais e de saúde. Assim, cada lance seu pode fazer a diferença na vida de alguém.

Com 200 mil m² de pura história automotiva e cenografia encantadora, o Carde não é só um museu, mas uma verdadeira experiência. Os leilões estão sendo realizados com apoio de especialistas e o catálogo está disponível online. Se você é amante da velocidade e da história dos carros, esse é um evento imperdível!