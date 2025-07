Lago da Patagônia desaparece e reaparece: entenda o fenômeno

Um fenômeno curioso e preocupante vem chamando atenção na Patagônia chilena: o lago Cachet II, que desaparece em questão de horas. Desde 2008, essa transformação rápida tem gerado mistério e muitas dúvidas.

O lago some devido ao derretimento da geleira Colônia, que age como uma barreira natural. Quando essa geleira enfraquece, a pressão da água que se acumula rompe a contenção, esvaziando o lago em menos de 24 horas. Esse evento, conhecido como GLOF (inundação por rompimento de lago glacial), está se tornando mais comum por causa do aquecimento global.

### Por que o lago Cachet desaparece?

O desaparecimento do lago está ligado a um processo interessante. Quando a temperatura sobe, a geleira Colônia, que mantém a água aprisionada, começa a se desgastar. Isso cria canais subterrâneos por onde a água consegue escapar rapidamente.

Em poucas horas, mais de 200 milhões de metros cúbicos de água doce podem ser liberados. Essa descarga repentina provoca inundações em rios da região, como o Baker, e impacta negativamente o ecossistema local.

### Cachet: um lago que vai e volta

Apesar de desaparecer, o lago Cachet não some para sempre. Com o tempo, ele se reabastece, processo que pode durar até um ano. A reposição da água depende de fatores como a taxa de derretimento da geleira e condições climáticas, como chuva e temperatura.

Então, se você planeja visitar a Patagônia, vale a pena se informar antes, já que o lago pode não estar presente na sua viagem.

### Impactos ambientais e resposta da população

Essa situação não afeta apenas a geologia local; possui consequências diretas para as comunidades que vivem nas proximidades. Com o desaparecimento do lago, os moradores aprenderam a lidar com o fenômeno, organizando ações de emergência. Eles contam com um sistema de alarme que avisa com até oito horas de antecedência, o que é tempo suficiente para retirar rebanhos e bens para áreas mais seguras.

### Aquecimento global acelera o derretimento na Patagônia

Relatórios das Nações Unidas indicam que as geleiras da Patagônia estão entre as que mais perdem massa no mundo. A região enfrenta um degelo acelerado, resultado das mudanças climáticas.

Embora a ausência de um lago isolado como o Cachet não altere diretamente a quantidade de água potável no planeta, a perda contínua dessas reservas de gelo pode ameaçar o equilíbrio hídrico global.

### Lago Cachet: um símbolo das mudanças climáticas na Patagônia

O lago Cachet se tornou um símbolo das mudanças climáticas na Patagônia, destacando os efeitos tangíveis do aquecimento global. Proteger essas áreas é fundamental para manter as reservas de água doce do planeta.

Enquanto o mundo busca soluções para lidar com a crise climática, o lago Cachet continua sua dança de aparecer e desaparecer, servindo como um triste reflexo das transformações em andamento.