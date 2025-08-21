Mudanças no gosto automotivo global em 20 anos

As vendas de carros novos no mundo todo variam bastante, e isso tem tudo a ver com a economia e as tendências do setor. Por exemplo, quando o crédito tá fácil e barato, o pessoal costuma se empolgar mais e comprar veículos. Além disso, as montadoras estão sempre se adaptando às necessidades dos consumidores, o que acaba influenciando muito na escolha dos automóveis.

Quando olhamos para a lista dos 10 carros mais vendidos em um país, é um ótimo termômetro da saúde do mercado automotivo. Vamos dar uma olhada em como os dez modelos mais populares mudaram na Europa, nos EUA e na China nos últimos 20 anos.

Europa: de hatchbacks a SUVs

Em 2005, na Europa — que inclui os 25 países da União Europeia, o Reino Unido, a Noruega e a Suíça — os compactos reinavam. Os hatchbacks, especialmente, eram puxados pelas gigantes como Volkswagen, Renault e Ford. Naquele ano, o Opel Astra foi o campeão, vendendo quase 276 mil unidades só no primeiro semestre. Não dá pra negar que os hatchbacks faziam sucesso!

Mas, conforme os anos foram passando, tudo começou a mudar. Em 2015, já se via um despertar para os SUVs, com o Nissan Qashqai entrando na lista. No entanto, os hatchbacks ainda dominavam o cenário. Já em 2020, durante a pandemia, as vendas caíram, mas os hatchbacks ainda estavam na frente com modelos como Golf e Clio.

Avançando para 2025, a história mudou completamente. Metade da lista dos mais vendidos agora é de SUVs. O Dacia Sandero, conhecido pelo seu preço competitivo, virou o favorito por lá.

Aqui estão os números de 2005 e 2025:

| Carro | Unidades vendidas em 2005 | Carro | Unidades vendidas em 2025 |

|————————-|—————————|————————|—————————|

| 1. Opel Astra | 275.814 | 1. Dacia Sandero | 128.842 |

| 2. Volkswagen Golf | 266.283 | 2. Renault Clio | 122.489 |

| 3. Ford Focus | 247.863 | 3. Peugeot 208 | 109.146 |

| 4. Peugeot 206 | 241.508 | 4. Volkswagen T-Roc | 106.118 |

| 5. Peugeot 307 | 210.135 | 5. Volkswagen Golf | 104.162 |

| 6. Renault Megane | 202.876 | 6. Volkswagen Tiguan | 97.508 |

| 7. Ford Fiesta | 180.641 | 7. Dacia Duster | 97.188 |

| 8. Renault Clio | 171.074 | 8. Peugeot 2008 | 96.378 |

| 9. Opel Corsa | 164.986 | 9. Citroen C3 | 95.891 |

| 10. Audi A4 | 145.433 | 10. Toyota Yaris Cross | 95.513 |

EUA: os sedãs cedem espaço

Nos Estados Unidos, uma grande mudança nos últimos anos foi a queda dos sedãs. Em 2005, o Ford F-150 liderava, e não era por menos, com seis sedãs como Toyota Camry e Honda Accord ocupando as posições. A única SUV naquela lista era o Ford Explorer.

Com o tempo, algumas SUVs começaram a aparecer. Em 2015, o Toyota RAV4 e o Honda CR-V emergiram, e em 2020, o Chevrolet Equinox se juntou ao time. O jogo virou mesmo em 2025: o Ford F-150 ainda é rei, mas SUVs como RAV4 e CR-V estão vendendo muito, deixando vários sedãs para trás, incluindo o clássico Honda Accord.

Aqui está um comparativo das dez mais vendidas:

| Vendas nos EUA (2005) | Unidades vendidas | Vendas nos EUA (2025) | Unidades vendidas |

|————————————|—————————|—————————-|—————————|

| 1. Ford F-150 | 265.052 | 1. Ford F-150 | 256.571 |

| 2. Toyota Camry | 216.607 | 2. Toyota RAV4 | 239.451 |

| 3. Chevrolet Silverado 1500 | 200.852 | 3. Honda CR-V | 212.561 |

| 4. Honda Accord | 176.232 | 4. Chevrolet Silverado 1500| 169.678 |

| 5. Chevrolet Silverado | 161.153 | 5. Toyota Camry | 155.330 |

| 6. Toyota Corolla | 146.205 | 6. Toyota Corolla | 147.606 |

| 7. Honda Civic | 140.903 | 7. Tesla Model Y | 141.820 |

| 8. RAM 1500 | 134.709 | 8. Toyota Tacoma | 130.873 |

| 9. Nissan Altima | 130.476 | 9. Chevrolet Equinox | 129.889 |

| 10. Ford Explorer | 123.903 | 10. Honda Civic | 128.236 |

China: o declínio das marcas estrangeiras

Na China, o cenário é bem turbulento. Os consumidores estão deixando as marcas estrangeiras de lado. Em 2015, as montadoras não-chinesas tinham 63% do mercado e ocupavam cinco das dez primeiras colocações. O Nissan Sylphy, por exemplo, era o líder.

Porém, no pós-pandemia, as marcas locais cresceram muito, impulsionadas pelo apoio do governo e pela capacidade de se adaptarem às preferências locais. Em 2025, as marcas estrangeiras caíram para 37%, com apenas dois modelos fora da China no top 10.

Aqui estão as vendas:

| Top 10 na China | Unidades vendidas em 2015 | Top 10 na China | Unidades vendidas em 2025 |

|——————————–|—————————|————————–|—————————|

| 1. Wuling Hongguang | 662.540 | 1. Geely Xingyuan | 198.870 |

| 2. Hyundai Elantra | 165.685 | 2. Tesla Model Y | 171.987 |

| 3. Haval H6 | 163.415 | 3. BYD Seagull | 171.936 |

| 4. Volkswagen Lavida | 152.152 | 4. BYD Qin | 171.845 |

| 5. Wuling Glory V | 150.476 | 5. Wuling Hongguang Mini| 168.049 |

| 6. Changan Honor | 145.412 | 6. Xiaomi SU7 | 145.724 |

| 7. Baojun 730 | 141.405 | 7. Volkswagen Lavida | 140.563 |

| 8. Nissan Sylphy | 140.918 | 8. BYD Qin L | 137.391 |

| 9. Ford Focus | 133.859 | 9. BYD Song Plus | 126.667 |

| 10. Volkswagen Sagitar | 128.371 | 10. BYD Seal 06 | 123.332 |