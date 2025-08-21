Preço e ficha técnica dos modelos na Fipe Carros

O Renault Kardian Iconic chega para a linha 2026 como a versão mais equipada do modelo, substituindo a Premiere Edition por um preço sugerido de R$ 149.990. Essa nova configuração é uma tentativa de se destacar no competitivo mercado de SUVs, onde modelos como Fiat Pulse e Volkswagen Tera estão sempre à espreita.

O que impressiona logo de cara é que todas as versões do Kardian são equipadas com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros TCe. Esse motor entrega muito bem, com 125 cv e um torque de 22,4 kgfm, garantindo uma performance satisfatória nas cidades e estradas. O câmbio pode ser automático de dupla embreagem para a versão Iconic ou manual, ambos com seis marchas. Para quem ama dirigir, isso pode fazer toda a diferença na hora de sentir a responsividade do carro.

Consumo de Combustível

Com o câmbio automático, os números do consumo mostram que o Kardian faz 8,8 km/l na cidade e 9,8 km/l na estrada se você abastecer com etanol. Com gasolina, o consumo melhora consideravelmente: 12,2 km/l na cidade e 13,8 km/l na estrada. Para quem enfrenta o trânsito do dia a dia, uma boa economia é sempre bem-vinda.

Novidades no Design

Uma das grandes novidades da versão Iconic é a introdução da cor Azul Iron, que dá um toque especial ao carro. Essa cor ainda pode ser combinada com um teto prata, o que deixa o visual bem atraente. Mesmo assim, a cor laranja, que havia sido lançada na Premiere Edition, saiu de linha.

Itens de Série

Em termos de equipamentos, o Kardian Iconic vem pra brilhar. Este modelo conta com seis airbags, controle e limitador de velocidade, assistente de partida em rampa e até sensores de estacionamento traseiros. As rodas de liga leve diamantadas de 17" trazem um ar esportivo ao design. E quem não ama ter a chave presencial do tipo cartão? Isso faz você se sentir um VIP cada vez que entra no carro.

A central multimídia openR link de 10” é outro destaque, com seis alto-falantes e câmera de ré — imagine como isso pode facilitar suas manobras! Também vem com painel digital de 7”, ar-condicionado digital e alerta de ponto cego. Ah, e quem dirige muito em estrada sabe como o farol adaptativo é uma mão na roda, especialmente à noite.

Ficha Técnica

E para os interessados nos detalhes, aqui vai a ficha técnica:

Motor: 1.0 TCe

1.0 TCe Câmbio: Automatizado DCT, 6 marchas

Automatizado DCT, 6 marchas Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 125 cv a 5.000 rpm (E)

125 cv a 5.000 rpm (E) Torque: 22,4 kgfm a 2.250 rpm (E) / 20,4 kgfm a 2.000 rpm (G)

22,4 kgfm a 2.250 rpm (E) / 20,4 kgfm a 2.000 rpm (G) Velocidade Máx.: 180 km/h

180 km/h Consumo Cidade: 8,8 km/l (E) / 12,8 km/l (G)

8,8 km/l (E) / 12,8 km/l (G) Consumo Estrada: 9,7 km/l (E) / 13,9 km/l (G)

9,7 km/l (E) / 13,9 km/l (G) Dimensões: 4.119 mm de comprimento, 2.025 mm de largura e 1.596 mm de altura

4.119 mm de comprimento, 2.025 mm de largura e 1.596 mm de altura Entre-eixos: 2.604 mm

2.604 mm Altura do solo: 209 mm

209 mm Capacidade do tanque: 50 litros

50 litros Capacidade de bagagem: 410 litros

410 litros Rodas e Pneus: Roda de liga leve R17 tanto na frente quanto atrás.

Quando você pega a estrada, cada um desses aspectos se torna um diferencial que pode fazer a sua experiência de direção ainda mais prazerosa.