Motos mais vendidas no Brasil até julho de 2025

Até o dia 26 de julho, a Honda CG 160 continua reinando como a moto mais vendida do Brasil. Foram impressionantes 36.802 unidades emplacadas só em julho, um aumento de 13% em relação a junho, de acordo com os números da Fenabrave. No total, em 2025, esse modelo já alcançou 261.552 vendas. É de se admirar como essa moto se mantém firme, não é?

Logo na sequência, temos a Honda Biz, que vendeu 19.277 unidades. Um crescimento modesto de 0,4% em relação ao mês anterior, mas que mostra que ainda é uma escolha popular. E não dá pra esquecer da Honda NXR 160 Bros, que está pegando fogo, com 16.368 motos vendidas em julho e uma alta de 16%. Pertinho dela, a Honda Pop 110i também se destacou, emplacando 16.027 unidades.

Outro destaque desse mês foi a Sport 110i, da Mottu. Ela emplacou 7.762 motos, mostrando que a concorrência está se aquecendo. A Yamaha YBR 150 também deu um salto impressionante, com 6.246 unidades vendidas, representando um crescimento de 33% em relação ao mês anterior.

A Honda CB 300F ficou em sétimo lugar, com 4.833 vendas, e uma alta de 25% comparada a junho. A Honda PCX 160 ocupou o oitavo lugar, com 3.443 emplacamentos. Também vale mencionar a Yamaha Fazer 250, que vendeu as mesmas 3.443 unidades, e por último, a Shineray XY 125, com 3.226 unidades.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 36.802 2º Honda Biz 19.277 3º Honda NXR 160 Bros 16.368 4º Honda Pop 110i 16.027 5º Sport 110i 7.762 6º Yamaha YBR 150 6.246 7º Honda CB 300F 4.833 8º Honda PCX 160 4.063 9º Yamaha Fazer 250 3.443 10º Shineray XY 125 3.226

Dá pra ver que a Honda continua dominando o mercado, mas a concorrência está cada vez mais acirrada, com marcas como Yamaha e Mottu mostrando força. Quem sabe o que o futuro nos reserva no mundo das motos?