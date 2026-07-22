Aguinaldo Silva sugere série sobre juventude de Nazaré à Globo

Aguinaldo Silva, autor renomado, teve seu contrato com a Globo renovado até 2029 e continua a desenvolver projetos para a emissora. Entre as iniciativas em andamento, ele apresentou uma proposta relacionada à famosa novela “Senhora do Destino”.

O novo projeto, ainda sem título definido, é chamado provisoriamente de “Menina Má” e foca na personagem Nazaré Tedesco, interpretada por Renata Sorrah. Nazaré se tornou um ícone da cultura pop brasileira desde sua primeira aparição na novela, em 2004, e suas falas e atitudes são frequentemente lembradas e compartilhadas nas redes sociais.

A nova narrativa terá uma abordagem diferente da história já conhecida pelo público. Em vez de recontar os eventos da novela, a série promete explorar a infância e juventude de Nazaré, apresentando suas vivências antes de se envolver com a prostituição, a atuação como cafetina e os crimes que marcaram sua trajetória na trama.

A proposta ainda aguarda a aprovação da Globo. Se for adiante, poderá ser exibida tanto no Globoplay quanto na televisão aberta. Além disso, Aguinaldo Silva também está trabalhando em uma novela para o horário das 21h, combinando esses novos projetos dentro de sua parceria renovada com a emissora.