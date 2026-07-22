Marcos Caruso retorna como Leleco em nova fase de Avenida Brasil

A continuação da novela “Avenida Brasil” está marcada para estrear em janeiro de 2027, substituindo o atual programa “Quem Ama Cuida”. A produção será liderada pelo autor João Emanuel Carneiro, responsável pela história original, que fez sucesso na televisão brasileira em 2012.

Marcos Caruso, que retornará ao papel de Leleco, expressou entusiasmo e um certo desafio em reviver seu personagem. Ele deseja manter a essência que fez de Leleco um favorito entre o público, especialmente por refletir a autoestima de muitos homens que se identificam com ele. O ator destaca a importância de honrar o texto de Carneiro e atender às expectativas dos espectadores.

Nesta nova fase da novela, a narrativa mudará um pouco de foco. Ao invés de explorar a ascensão da nova classe C, como na primeira versão, a continuação mostrará a vida de moradores que lutam para sustentar suas famílias e se adaptar às mudanças sociais e econômicas. A temática de empreendedorismo e a busca por prosperidade serão centrais, e o “clube do bairro” terá um papel ainda mais relevante na trama.

A equipe de roteiristas contará com a participação de Marta Rangel, Vincent Villari, Eliane Garcia, Marcia Prates e Paula Amaral, todos com experiências anteriores ao lado de Carneiro em outros projetos. A direção artística ficará a cargo de Ricardo Waddington, enquanto Henrique Sauer será o diretor-geral. Outros diretores, como André Barros e Mayara Aguiar, também farão parte da equipe.

Entre os atores que confirmaram seu retorno estão Murilo Benício, Adriana Esteves, Letícia Isnard, Eliane Giardini, Juliano Cazarré e Cauã Reymond. Algumas novidades, como Jéssica Ellen e Thalita Carauta, ainda estão em negociação, mas suas participações ainda não foram oficialmente confirmadas pela emissora.

Com a expectativa alta para a nova temporada, o público aguarda ansiosamente o resgate e a evolução das histórias dos personagens que marcaram a primeira versão da novela.