Dramaturgia da Record supera SBT e garante 2º lugar na audiência

No dia 21 de outubro, a emissora RECORD obteve um ótimo desempenho em audiência com suas novelas. As produções “Jesus”, “Coração de Mãe” e “Reis” superaram o SBT em todas as suas faixas de exibição em São Paulo, garantindo a vice-liderança isolada na cidade.

A novela “Jesus”, que vai ao ar das 15h30 às 16h25, registrou uma média de 4,0 pontos, com pico de 5,3 pontos e 10,2% de participação entre os telespectadores. Em comparação, a terceira colocada, que veiculava um programa de fofocas, alcançou apenas 2,6 pontos. Isso significa uma diferença de 54% a favor da RECORD.

No horário nobre, de 21h às 21h56, “Coração de Mãe” conseguiu uma audiência impressionante, ficando 103% à frente do SBT. A novela marcou 6,7 pontos de média, enquanto a concorrente obteve 3,3 pontos, com 10,8% de participação e um pico de 8,1 pontos.

Para encerrar a noite, “Reis”, que foi exibida entre 21h56 e 22h23, apresentou uma média de 4,3 pontos, com 7,3% de participação e pico de 6,7 pontos. Na mesma faixa de horário, o SBT, que mostrava uma novela mexicana e um programa de auditório, marcou 4,0 pontos. Dessa forma, a RECORD ficou 23% à frente da emissora concorrente.

Esses resultados refletem o bom momento da teledramaturgia da RECORD em São Paulo, confirmando a preferência do público por suas produções.