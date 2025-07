a melhor batata frita congelada disponível no mercado

Embora alguns chefs de cozinha não sejam tão fãs, as batatas fritas congeladas têm um lugar especial no coração do consumidor brasileiro. Isso se deve, em grande parte, à praticidade que elas oferecem. Afinal, com essas batatas, o trabalho na cozinha fica bem mais fácil: é só fritar e prontas! E o melhor, elas são bastante versáteis.

Essas batatas têm uma textura que costuma agradar, sempre com um equilíbrio entre a crocância na parte externa e a maciez na parte interna, independentemente de como são preparadas. Mas nem todas as marcas oferecem a mesma qualidade. Por isso, saber quais batatas congeladas realmente se destacam é essencial.

Segundo especialistas da coluna Paladar, do Estadão, a marca Seara se destacou como a melhor opção entre as concorrentes. Ela ofereceu um ótimo equilíbrio entre a crocância e a maciez, além de ter um sabor bem apreciado.

Como foi feito o teste para definir a melhor batata frita?

Um time de especialistas, incluindo o chef Emerson Donadon, da Amaô Gastronomia, Raphael Basso, da Na Mesa Consultoria, e Julio Raw, do Z-Deli Sanduíches e do Jota Hambúrgers, selecionou seis pacotes de batatas fritas congeladas para um teste.

As batatas foram preparadas numa fritadeira a ar e apresentadas aos jurados sem que soubessem quais eram as marcas. Elas experimentaram as versões com e sem sal para avaliar a qualidade geral. No final, o resultado foi o seguinte:

1º lugar: Seara

Seara 2º lugar: McCain

McCain 3º lugar: Qualitá

Entre as outras marcas, a Bem Brasil se destacou pela aparência e pelo tempo de preparo, mas recebeu críticas por ter um sabor considerado neutro. A marca Dia, por sua vez, apresentou uma alta absorção de óleo. Embora tenha ficado dourada, os jurados perceberam que parecia precisar de mais tempo para fritar. Eles também notaram que o corte das batatas era irregular. Já a Sadia, mesmo sendo bastante reconhecida, teve críticas quanto ao sabor e à textura interna, que ficou rígida, embora a coloração tenha sido elogiada.