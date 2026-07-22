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Audiências de 21/07: Pablo e Luisão batem recorde na TV aberta

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Audiências de 21/07: sucesso na TV aberta, Pablo e Luisão registra novo recorde
Audiências de 21/07: sucesso na TV aberta, Pablo e Luisão registra novo recorde

Um novo recorde de audiência foi alcançado pelo seriado Pablo e Luisão, que registrou um pico de 23,5 pontos durante sua exibição. O programa, que narra as aventuras do pai de Paulo Vieira, está fazendo sucesso no horário nobre da emissora.

Além disso, as reprises de outras novelas, como Além do Tempo e Avenida Brasil, também conseguiram captar a atenção do público, consolidando-se como opções populares nas telinhas.

Na programação da manhã, os programas Mais Você e Encontro com Patrícia Poeta enfrentam uma queda nas audiências, possivelmente como reflexo do fim da Copa do Mundo.

Outro ponto a ser destacado é o programa Canta Comigo Teen, que teve uma estreia abaixo das expectativas, ocupando a terceira colocação no ranking de audiências, atrás de uma transmissão esportiva do SBT.

O Fofocalizando, que está prestes a completar uma década no ar, continua a registrar recordes negativos, sinalizando um desafio em atrair novos telespectadores.

Os dados de audiência na Grande São Paulo, referentes ao dia 21 de julho de 2026, revelam como está a concorrência no horário da TV. Abaixo estão as médias de audiência dos principais programas da emissora:

Audiências da Globo

  • Bom Dia SP: 7,4 pontos
  • Bom Dia Brasil: 7,6 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,0 pontos
  • Mais Você: 6,2 pontos
  • SP1: 8,9 pontos
  • Globo Esporte: 9,4 pontos
  • Jornal Hoje: 9,6 pontos
  • Edição Especial: Além do Tempo: 9,6 pontos
  • Sessão da Tarde: A Filha da Noiva: 8,4 pontos
  • Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 14,0 pontos
  • A Nobreza do Amor: 18,3 pontos
  • SP2: 20,3 pontos
  • Coração Acelerado: 20,5 pontos
  • Jornal Nacional: 22,5 pontos
  • Quem Ama Cuida: 24,2 pontos
  • Pablo e Luisão: 17,4 pontos
  • Conversa com Bial: 9,9 pontos
  • Justiça 2: 6,9 pontos
  • Jornal da Globo: 5,7 pontos

Audiências da Record

  • Balanço Geral Manhã: 1,6 pontos
  • Fala Brasil: 2,5 pontos
  • Hoje em Dia: 3,0 pontos
  • Balanço Geral SP: 4,7 pontos
  • Jesus: 4,0 pontos
  • Cidade Alerta SP: 7,1 pontos
  • Jornal da Record: 7,3 pontos

Audiências do SBT

  • Se Liga, Brasil: 1,7 pontos
  • Primeiro Impacto: 2,4 pontos
  • Chaves: 2,2 pontos
  • Copa Sul-Americana: Universidad Central x Santos: 4,4 pontos
  • SBT Brasil: 3,7 pontos

Audiências da Band

  • Jogo Aberto: 1,4 pontos
  • Brasil Urgente: 2,2 pontos
  • Jornal da Band: 3,3 pontos

Audiências da RedeTV!

  • A Tarde é Sua: 0,8 pontos
  • Brasil do Povo: 0,2 pontos

Os dados divulgados refletem a medição das audiências na capital paulista. Em 2026, cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, constituindo uma referência importante para o mercado publicitário.

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