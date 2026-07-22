Audiências de 21/07: Pablo e Luisão batem recorde na TV aberta

Um novo recorde de audiência foi alcançado pelo seriado Pablo e Luisão, que registrou um pico de 23,5 pontos durante sua exibição. O programa, que narra as aventuras do pai de Paulo Vieira, está fazendo sucesso no horário nobre da emissora.

Além disso, as reprises de outras novelas, como Além do Tempo e Avenida Brasil, também conseguiram captar a atenção do público, consolidando-se como opções populares nas telinhas.

Na programação da manhã, os programas Mais Você e Encontro com Patrícia Poeta enfrentam uma queda nas audiências, possivelmente como reflexo do fim da Copa do Mundo.

Outro ponto a ser destacado é o programa Canta Comigo Teen, que teve uma estreia abaixo das expectativas, ocupando a terceira colocação no ranking de audiências, atrás de uma transmissão esportiva do SBT.

O Fofocalizando, que está prestes a completar uma década no ar, continua a registrar recordes negativos, sinalizando um desafio em atrair novos telespectadores.

Os dados de audiência na Grande São Paulo, referentes ao dia 21 de julho de 2026, revelam como está a concorrência no horário da TV. Abaixo estão as médias de audiência dos principais programas da emissora:

Audiências da Globo

Bom Dia SP : 7,4 pontos

: 7,4 pontos Bom Dia Brasil : 7,6 pontos

: 7,6 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 6,0 pontos

: 6,0 pontos Mais Você : 6,2 pontos

: 6,2 pontos SP1 : 8,9 pontos

: 8,9 pontos Globo Esporte : 9,4 pontos

: 9,4 pontos Jornal Hoje : 9,6 pontos

: 9,6 pontos Edição Especial: Além do Tempo : 9,6 pontos

: 9,6 pontos Sessão da Tarde: A Filha da Noiva : 8,4 pontos

: 8,4 pontos Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil : 14,0 pontos

: 14,0 pontos A Nobreza do Amor : 18,3 pontos

: 18,3 pontos SP2 : 20,3 pontos

: 20,3 pontos Coração Acelerado : 20,5 pontos

: 20,5 pontos Jornal Nacional : 22,5 pontos

: 22,5 pontos Quem Ama Cuida : 24,2 pontos

: 24,2 pontos Pablo e Luisão : 17,4 pontos

: 17,4 pontos Conversa com Bial : 9,9 pontos

: 9,9 pontos Justiça 2 : 6,9 pontos

: 6,9 pontos Jornal da Globo: 5,7 pontos

Audiências da Record

Balanço Geral Manhã : 1,6 pontos

: 1,6 pontos Fala Brasil : 2,5 pontos

: 2,5 pontos Hoje em Dia : 3,0 pontos

: 3,0 pontos Balanço Geral SP : 4,7 pontos

: 4,7 pontos Jesus : 4,0 pontos

: 4,0 pontos Cidade Alerta SP : 7,1 pontos

: 7,1 pontos Jornal da Record: 7,3 pontos

Audiências do SBT

Se Liga, Brasil : 1,7 pontos

: 1,7 pontos Primeiro Impacto : 2,4 pontos

: 2,4 pontos Chaves : 2,2 pontos

: 2,2 pontos Copa Sul-Americana: Universidad Central x Santos : 4,4 pontos

: 4,4 pontos SBT Brasil: 3,7 pontos

Audiências da Band

Jogo Aberto : 1,4 pontos

: 1,4 pontos Brasil Urgente : 2,2 pontos

: 2,2 pontos Jornal da Band: 3,3 pontos

Audiências da RedeTV!

A Tarde é Sua : 0,8 pontos

: 0,8 pontos Brasil do Povo: 0,2 pontos

Os dados divulgados refletem a medição das audiências na capital paulista. Em 2026, cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, constituindo uma referência importante para o mercado publicitário.