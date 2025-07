Chuva suspende corrida principal da F3 na Bélgica

A corrida principal da oitava etapa da Fórmula 3, programada para este domingo (27) no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, foi cancelada devido às condições climáticas adversas, especialmente a forte chuva. O evento contava com uma pista de 7.004 metros, mas as condições não eram seguras para os pilotos após duas tentativas de iniciar a corrida.

Durante a volta de apresentação, o piloto James Hedley teve um incidente em que aquaplanou e rodou na famosa curva Eau Rouge, mas conseguiu retomar a corrida. Outro piloto, Brando Badoer, colidiu com o carro de Tim Tramnitz, que também havia rodado. Enquanto Tramnitz pôde voltar à pista, Badoer teve que abandonar a corrida. Devido a esses incidentes, a bandeira vermelha foi acionada, e os carros retornaram aos boxes para aguardar orientações.

Para avaliar as condições da pista, um veículo médico percorreu o circuito. Durante essa verificação, o carro quase perdeu o controle, mas o motorista conseguiu evitar um acidente. As previsões meteorológicas indicavam que a chuva poderia diminuir após as 4h da manhã de Brasília, 30 minutos antes da largada programada.

Após novas checagens, a direção de prova informou que a corrida poderia começar às 4h05, com o Safety Car liderando as primeiras 15 voltas. No entanto, mesmo assim, os caminhões de limpeza ainda estavam na pista, utilizando um canhão de ar para reduzir a quantidade de água no traçado.

Os carros retornaram à pista, mas, após 35 minutos de espera, durante a segunda volta, Tasanapol Inthraphuvasak rodou e parou na grama ao evitar uma colisão com Nikila Tsolov. A bandeira vermelha foi acionada novamente, e, poucos momentos depois, a direção de prova decidiu cancelar a corrida. Como apenas dois giros foram completados, não houve distribuição de pontos para os pilotos.

Com esse resultado, o piloto Rafael Câmara mantém uma vantagem de 28 pontos sobre o vice-líder Tsolov na classificação geral. A próxima etapa da temporada 2025 da Fórmula 3 será realizada no próximo fim de semana no circuito de Hungaroring, na Hungria.