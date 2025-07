Motos mais vendidas no Brasil até julho de 2025

Até o dia 25 de julho, a Honda CG 160 continua reinando absoluta como a moto mais vendida do Brasil. Um total de 36.714 unidades emplacadas só neste mês, o que representa um crescimento de 14% em comparação a junho. Impressionante! No acumulado de 2023, esse modelo já soma mais de 261 mil vendas. Quem já teve a oportunidade de pilotar uma CG sabe o quanto ela é confiável, ideal para o dia a dia nas cidades e também para aquelas escapadas nos fins de semana.

Em segundo lugar, a Honda Biz se destacou com 19.242 unidades vendidas, marcando um crescimento modesto de 2% em relação ao mês anterior. A Biz é famosa pela sua praticidade e economia de combustível. Para quem pega muito trânsito, ela é uma excelente escolha. Logo em seguida, temos a Honda NXR 160 Bros, que emplacou 16.348 motos e teve um aumento de 18% nas vendas. Essa moto é também bastante preferida para as aventuras fora do asfalto, perfeita para quem gosta de explorar.

A quarta colocação não poderia ser outra senão a Honda Pop 110i, que emplacou 15.999 unidades. Essa é uma daquelas motos que você vê por toda parte, sempre com um ótimo custo-benefício. E, claro, a versatilidade dela a torna uma companheira ideal para a correria do dia a dia.

Seguimos com a Sport 110i, da Mottu, que emplacou 7.762 unidades. Essa moto é uma ótima opção para quem procura um estilo sport, mas não quer abrir mão da economia. E para completar o top 6, temos a Yamaha YBR 150, que em julho registrou 6.239 emplacamentos, um impressionante aumento de 34% em comparação ao mês anterior. Essa moto é demais e atrai muitos fãs pelo seu conforto e desempenho.

A Honda CB 300F ficou na sétima posição, com 4.824 unidades. Essa é perfeita para quem já quer um pouco mais de força e agilidade. Logo atrás, a Honda PCX 160 se destacou com 4.053 emplacamentos, ideal para quem faz muitos deslocamentos urbanos. A Yamaha Fazer 250 emplacou 3.435 unidades e está na nona posição, enquanto a Shineray XY 125 fecha o top 10 com 3.217 unidades vendidas.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2023:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 36.714 2º Honda Biz 19.242 3º Honda NXR 160 Bros 16.348 4º Honda Pop 110i 15.999 5º Sport 110i 7.762 6º Yamaha YBR 150 6.239 7º Honda CB 300F 4.824 8º Honda PCX 160 4.053 9º Yamaha Fazer 250 3.435 10º Shineray XY 125 3.217

Este ranking é um ótimo termômetro do que está bombando no mercado. De um jeito ou de outro, a paixão por motos só cresce, e a variedade de modelos permite que cada um encontre a sua.